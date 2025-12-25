Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bodrum'da sağanak yağış: Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağışta yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bir binanın istinat duvarı çöktü, 9 kişi tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 06:40

'da aralıklarla etkili olan sağanak , sabaha karşı şiddetini arttırdı. Zaman zaman dolunun da etkili olduğu yağış sırasında dereler taştı, yollar göle döndü. Konacık Atatürk Bulvarı'nda 3 yerde su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Konacık ve Gümbet bölgesinde ev ve iş yerlerini su bastı. sularıyla taşlar ve ağaç dalları yollara sürüklendi. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri sorun yaşanan bölgelere sevk edildi. Ekipler sıkıntılı bölgelerde güvenlik önlemi alırken yapılan çalışmamın ardından kapanan yollar trafiğe açıldı.

EVİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir evin istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte binanın temeli açığa çıktı. Büyük panik yaşayan binadakiler, yardım çağrısında bulundu.

Bodrum'da sağanak yağış: Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binada bulunan bir hasta ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin çevresine ekiplerce şerit çekildi. sırasında park halindeki bir otomobil de hasar aldı. Duvarı çöken bina ile yandaki binada toplam 4 hanede 9 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

ETİKETLER
#bodrum
#yağış
#trafik
#yaralanma
#sel
#çökme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.