Hırsız önce kameraya sonra polislere yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir markette hırsızlık olayı yaşandı. Otomobiliyle markete gelen bir şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra önce tezgaha koyduğu kendi telefonunu aldı, ardından kasiyerin telefonunu da el çabukluğuyla çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsız ile arabayı kullanan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.