Kaza geliyorum dedi! 12 metrelik yılbaşı ağacını böyle devirdi

Kazakistan’ın Saryagaş şehrinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kent meydanında bulunan 12 metrelik yılbaşı ağacının etrafında drift yapmaya başladı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, birkaç tur attıktan sonra devasa ağaca çarparak devrilmesine neden oldu. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerin ardından, ismi öğrenilemeyen sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Bölge yetkilileri devrilen ağacın kaldırılması ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.