TGRT Haber
14°
Spor
Süper Kupa maçları nerede saat kaçta oynanacak? Süper Kupa final maçı tarihi

Süper Kupa yarı final ve final maçları için geri sayım başladı. Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmalarına kısa süre kala, maçların hangi saatte başlayacağı merak konusu oldu.

Süper Kupa maçları nerede saat kaçta oynanacak? Süper Kupa final maçı tarihi
final karşılaşmaları için heyecan giderek yükseliyor.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan , Türkiye Kupası’nda final oynayan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Süper Lig’i ikinci sırada bitiren ise ligi üçüncü sırada tamamlayan ile kozlarını paylaşacak.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak 2025 Salı günü saat 20:30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Yarı final mücadelelerinin ardından gözler final maçına çevrilecek.

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

