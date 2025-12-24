Süper Kupa maçları nerede saat kaçta oynanacak? Süper Kupa final maçı tarihi

Kategoriler
Süper Kupa final karşılaşmaları için heyecan giderek yükseliyor.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda final oynayan Trabzonspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak 2025 Salı günü saat 20:30'da gerçekleştirilecek.
Yarı final mücadelelerinin ardından gözler final maçına çevrilecek.
Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.