TGRT Haber
14°
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Kulüp avukatları devrede!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından, sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe, sürecin takipçisi olduğunu duyurdu.

Burak Ayaydın
24.12.2025
24.12.2025
Fenerbahçe'de Sadettin Saran için yeni bir açıklama yayınlandı. Kulüp, avukatlarla birlikte başkana eşlik edildiğini belirtti.

FENERBAHÇE'DEN SADETTİN SARAN SORUŞTURMASI İÇİN DUYURU

"Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SADETTİN SARAN NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?
Uyuşturucu temini ve kullanımı iddialarıyla, Sadettin Saran için gözaltı kararı verilmişti.
