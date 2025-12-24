Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi iptal oldu: Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin transferdeki sürpriz hamlesi Joey Veerman için PSV Eindhoven açıklama yaptı. Hollanda devi, yetenekli orta sahanın takımda kalacağını duyurdu.

Burak Ayaydın
24.12.2025
24.12.2025
Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi iptal oldu. An itibarıyla hem Joey Veerman'dan hem de kulübü PSV'den, flaş transfere dair önemli açıklamalar geldi.

JOEY VEERMAN'DAN FENERBAHÇE VE TRANSFER SÖZLERİ

Veerman yaptığı açıklamada; son haftalarda çıkan transfer söylentilerine açıklık getirmek istediklerini belirterek, "Herkes için netlik sağlamak istedik. 2025'in harika bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Yeni yıldan itibaren tüm takım olarak unutulmaz bir ikinci yarı için her şeyimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi iptal oldu: Resmi açıklama geldi!

PSV DE TRANSFERİN İPTAL OLDUĞUNU DUYURDU

PSV Futbol Direktörü Earnest Stewart ise Veerman'ın takım için önemine dikkat çekti! Esasen ise Stewart, "Joey, Peter Bosz'un takımında hem saha içinde hem saha dışında çok önemli bir oyuncu. Kalitesi, tecrübesi ve liderliğiyle büyük katkı sağlıyor. Bu kararla kulüp içinde netlik ve huzur sağladık. Hedeflerimize odaklanmamıza yardımcı olacak." dedi. En nihayetinde ise bu sözlerle birlikte Veerman'ın kısa vadede PSV'den ayrılmasının gündemde olmadığı netlik kazandı.

Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi iptal oldu: Resmi açıklama geldi!

TRANSFERDE DOMENICO TEDESCO ETKİSİ

İtalyan çalıştırıcının; Joey Veerman'ı ağır bir oyuncu olarak gördüğü ve Fenerbahçe için düşündüğü oyunla uyuşmadığı iddia ediliyor! Ayrıca da süreçten hareketle; sarı lacivertli yönetimin, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte Joey Veerman ile olan görüşmelerden çekildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi iptal oldu: Resmi açıklama geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE JOEY VEERMAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEKTİ?
Süper Lig devi, 23 milyon Euro civarlarında bir yatırım gerçekleştirecekti.
