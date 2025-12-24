ATA AÖF final ne zaman sınav yerleri belli oldu mu?

2025-2026 Eğitim yılında ATA AÖF Güz Dönemi vize sınavları 22-23 Kasım'da gerçekleştirildi.

Bugünlerde ise ATA AÖF final sınavları merak ediliyor.

ATA AÖF akademik takvimde final sınavı tarihleri de yer buldu.

Öğrenciler hem sınav tarihlerini hem de sınav yerlerini sorguluyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Oturum 10 Ocak 2026 09:30 Oturum 10 Ocak 2026 14:00 Oturum 11 Ocak 2026 09:30

ATA AÖF sınav yerleri henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında ATA AÖF öğrenci bilgisi sistemine giriş yaparak ulaşım sağlanacak.