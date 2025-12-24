ATA AÖF final ne zaman sınav yerleri belli oldu mu?

Kategoriler
2025-2026 Eğitim yılında ATA AÖF Güz Dönemi vize sınavları 22-23 Kasım'da gerçekleştirildi.
Bugünlerde ise ATA AÖF final sınavları merak ediliyor.
ATA AÖF akademik takvimde final sınavı tarihleri de yer buldu.
Öğrenciler hem sınav tarihlerini hem de sınav yerlerini sorguluyor.
ATA AÖF sınav yerleri henüz netleşmedi.
Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında ATA AÖF öğrenci bilgisi sistemine giriş yaparak ulaşım sağlanacak.