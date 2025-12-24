Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'e hızlı dönüş!

Kategoriler
Antalyaspor'dan Erol Bulut sonrası için Volkan Demirel hamlesi geldi. Akdeniz ekibi, transfer yasağını kaldırması durumunda Volkan Demirel ile sözleşme imzalayacak.
Antalyaspor kadrosuna takviyeler isteyen Volkan Demirel, kulüp yönetiminden transfer yasağının kaldırılmasını istedi ve imza için tek koşul olarak bunu öne çıkardı.
Ankara ekibini kısa süre çalıştıran Volkan Demirel, 6 karşılaşmada yer almış ve maç başına 1.5 puan ortalaması tutturmuştu.