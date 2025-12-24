Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'e hızlı dönüş!

Antalyaspor'dan Erol Bulut sonrası için Volkan Demirel hamlesi geldi. Akdeniz ekibi, transfer yasağını kaldırması durumunda Volkan Demirel ile sözleşme imzalayacak.

VOLKAN DEMİREL'DEN İMZA ÖNCESİ TRANSFER ŞARTI

Antalyaspor kadrosuna takviyeler isteyen Volkan Demirel, kulüp yönetiminden transfer yasağının kaldırılmasını istedi ve imza için tek koşul olarak bunu öne çıkardı.

VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Ankara ekibini kısa süre çalıştıran Volkan Demirel, 6 karşılaşmada yer almış ve maç başına 1.5 puan ortalaması tutturmuştu.