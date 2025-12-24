Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD ile AB arasında vize gerginliği! Trump 5 üst düzey isme kapıları kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan sosyal medya devlerine yönelik kısıtlamalarda rol oynayan 5 etkili isme vize yasağı getirdi. Avrupa Birliği’nden misilleme sinyali gecikmedi: "Hızlı ve kararlı yanıt verilecek."

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD ile AB arasında vize gerginliği! Trump 5 üst düzey isme kapıları kapattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 18:34

Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki diplomatik ilişkiler, platformlarına yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle gerildi. Donald Trump yönetimi, merkezli teknoloji şirketlerine uygulanan yaptırımlarda payı olduğu gerekçesiyle, aralarında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton’un da bulunduğu 5 isme vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Listenin odağında, Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) hazırlanmasında kilit rol oynayan figürler ve dezenformasyonla mücadele eden STK liderleri yer alıyor.

"FİKİRLERİNİ BEYAN EDEN AMERİKALILAR HEDEF ALINDI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlıktan yayımlanan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Amerikan (sosyal medya) platformlarını sansürlemeye, gelirden mahrum bırakmaya ve karşı oldukları Amerikan görüşlerini bastırmaya zorlayan organize çabalara öncülük eden 5 kişiye karşı kararlı adımlar atmaktadır. Bu radikal aktivistler ve birer araç haline getirilmiş sivil toplum kuruluşları, yabancı devletler tarafından yürütülen sansür baskılarını ilerletmiş, fikirlerini beyan eden Amerikalıları ve Amerikan şirketlerini hedef almıştır. Bu nedenle söz konusu kişilerin ABD'ye girişleri, Amerikan dış politikası açısından potansiyel olarak ciddi ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"TRUMP YÖNETİMİ, SANSÜR UYGULAMALARINA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK"

Rubio, bu ayın başında AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında 120 milyon euro cezaya çarptırılan ABD merkezli sosyal medya platformu "X" üzerinden yayımladığı açıklamada ise, "Avrupalı ideolojik aktörler, çok uzun bir süredir karşı çıktıkları Amerikan görüşlerini cezalandırmak amacıyla Amerikan platformlarına karşı zor kullanmaya yönelik organize çabalara öncülük etti. Trump yönetimi, artık bu apaçık ve kabul edilemez sınır ötesi sansür uygulamalarına müsamaha göstermeyecek" dedi.

AB KOMİSYONU: "HIZLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

ABD yönetiminin kararı, AB Komisyonu tarafından bugün yapılan bir açıklama ile şiddetle kınandı. Açıklamada, "AB, demokratik değerlerimiz ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemenlik haklarına sahip açık ve kurallara dayalı bir ortak pazardır. Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir faaliyet alanı sağlar. Kurallarımız, adil bir şekilde ve ayrım gözetmeksizin uygulanır" denildi.

Komisyonun yazılı açıklamasında, "Gerekli görüldüğü takdirde, bu haksız tedbirlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD ile AB arasında vize gerginliği! Trump 5 üst düzey isme kapıları kapattı

MACRON: "GÖZDAĞI VE BASKI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Bu tedbirler, Avrupa'nın dijital egemenliğini zayıflatmayı amaçlayan bir gözdağı ve baskı niteliği taşıyor. AB'nin dijital alanını düzenleyen kurallar, Avrupa dışından belirlenemez" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da ABD'nin adımını eleştirerek DSA'nın Avrupa'da demokratik yollardan kabul edilen bir yasa olduğunu, hiçbir şekilde sınır ötesi ve AB dışına ulaşan bir etkisinin olmadığını, ABD'yi etkilemesinin de söz konusu olmadığını söyledi.

ALMANYA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Berlin merkezli "HateAid" kuruluşunun yöneticilerine ABD tarafından uygulanan vize yasağının kabul edilemez olduğunu söyledi. Wadephul, "DSA, AB tarafından AB için demokratik bir şekilde kabul edilmiş bir yasadır ve sınır ötesi bir etkisi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM HEDEFİNDEKİ İSİMLER

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "radikal akvisitler" olarak tanımladığı isimlerden Imran Ahmed, Dijital Alanda Nefretle Mücadele Merkezi'nin, Clare Melford ise Küresel Dezenformasyon Endeksi adlı kuruluşların başında görev alıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ahmed ABD'de yaşıyor ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Vize yasağı tedbiriyle hedef alınan diğer isimlerden Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon ise internet üzerinde nefret söylemleriyle mücadele için kurulan Almanya merkezli "HateAid" adlı kuruluşun yönetiminde yer alıyor.

VANCE: "AB SAÇMA NEDENLERLE AMERİKAN ŞİRKETLERİNE SALDIRMAMALI"

ABD'nin vize yasağı adımı, Washington ile Brüksel arasında , savunma, göç, aşırı sağa karşı tutum, ticaret ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konulardaki görüş ayrılıklarının derinleştiği bir dönemde geldi. Trump yönetimi, sosyal medya platformlarındaki içeriğin Avrupa tarafından düzenlenmesi kararına açıkça karşı çıkmıştı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, AB'deki dijital kuralların ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıldığını savunmuş ve AB'nin "saçma nedenler Amerikan şirketlerine saldırmaması gerektiğini" söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve AB el sıkıştı: Yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak
ABD, Çin'in doğrudan tehditlerine karşı savunmasız! Pentagon'dan dikkat çeken rapor
ETİKETLER
#sosyal medya
#avrupa birliği
#abd
#diplomasi
#demokrasi
#ifade özgürlüğü
#Yasal Düzenleme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.