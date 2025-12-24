Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için Sevilla gündemi başladı. Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde olan Youssef En-Nesyri, iyi performanslar gösterdiği Sevilla için transfer listesinin ilk sıralarında yer aldı.

YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE SEVILLA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin 2024 yazında 19.5 milyon Euro bonservisle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, ilk sezonunda istatistik olarak beklentileri karşılamış ama oyun anlamında zayıf kalmıştı. Ardından ise bu dönemle birlikte skor katkısı gücünü de kaybeden Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli yönetimden veto yemiş ve 'gönderilecekler' listesine eklenmişti! Esasen ise süreçten hareketle Suudi Arabistan ekiplerince yakından takip edilen Faslı forvet, an itibarıyla eski takımı Sevilla'nın da transfer listesinde yer buldu ve İspanyol ekibi menajerler aracılığıyla ilk temasları gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK KRİTİĞİ

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi geri almak isteyen Sevilla, ilk etapta satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşması yapmayı gözetiyor. Ayrıca İspanya ekibi, konum olarak Youssef En-Nesyri'nin ülkesine yakın olmasıyla da; yıldız golcü için daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'DE BİLETİ KESİLEN YOUSSEF EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 1779 dakika sahada kalmış ve 8 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.