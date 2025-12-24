Menü Kapat
Kategoriler
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Halihazırda Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a gideceği düşünülen yıldız golcüye, eski takımı Sevilla talip oldu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!
Burak Ayaydın
24.12.2025
24.12.2025
Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için Sevilla gündemi başladı. Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde olan Youssef En-Nesyri, iyi performanslar gösterdiği Sevilla için transfer listesinin ilk sıralarında yer aldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE SEVILLA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin 2024 yazında 19.5 milyon Euro bonservisle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, ilk sezonunda istatistik olarak beklentileri karşılamış ama oyun anlamında zayıf kalmıştı. Ardından ise bu dönemle birlikte skor katkısı gücünü de kaybeden Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli yönetimden veto yemiş ve 'gönderilecekler' listesine eklenmişti! Esasen ise süreçten hareketle Suudi Arabistan ekiplerince yakından takip edilen Faslı forvet, an itibarıyla eski takımı Sevilla'nın da transfer listesinde yer buldu ve İspanyol ekibi menajerler aracılığıyla ilk temasları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK KRİTİĞİ

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi geri almak isteyen Sevilla, ilk etapta satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşması yapmayı gözetiyor. Ayrıca İspanya ekibi, konum olarak Youssef En-Nesyri'nin ülkesine yakın olmasıyla da; yıldız golcü için daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

FENERBAHÇE'DE BİLETİ KESİLEN YOUSSEF EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 1779 dakika sahada kalmış ve 8 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sürprizi: Suudi Arabistan derken İspanya!

YOUSSEF EN-NESYRI İLE SUUDİ ARABİSTAN'DAN HANGİ TAKIM İLGİLENİYOR?
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun rotasyonu için Youssef En-Nesyri'yi düşünüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Hollandalı kanatla anlaşma tamam!
Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!
