Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Hollandalı kanatla anlaşma tamam!

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldız hücumcusu Anthony Musaba ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyor. Esasen ise sarı lacivertliler, Hollandalı sol kanat ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE İMZALAR ATILIYOR

Fenerbahçe ile Anthony Musaba arasındaki süreç son aşamaya taşındı ve sarı lacivertlilerin kritik hamleyi yakın zamanda açıklaması bekleniyor! Ayrıca da Süper Lig devi, 25 yaşındaki Hollandalı için 6 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek.

ANTHONY MUSABA VE SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye imza atacak olan Anthony Musaba, Samsunspor ile toplamda 22 maça çıkmış ve 6 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.