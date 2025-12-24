50 lira diye 50 euro bahşiş verdi! Ertesi gün arayıp parasını geri istedi

Kayak turizmi için ailesiyle Kayseri’ye gelen bir turist akşam yemeği için bir restorana geldi. Gelen misafirlerle ilgilenen Muhammet Aytekin akşam boyunca siparişleri getirdi turistlerle yakından ilgilendi. Yemeğin ardından ücreti ödeyen aile mekandan çıkarken Aytekin'e 50 euro bahşiş verdi.

45 EUROSUNU GERİ İSTEDİ

Güncel kur ile yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki 50 euroluk bahşişe sevinen Aytekin ertesi gün hiç beklemediği bir telefon aldı. Genç adama çalıştığı iş yerinin telefonundan ulaşan turist, 50 lira yerine yanlışlıkla 50 euro verdiğini söyledi. Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da olduklarını belirten turist aile, Aytekin'den paranın 45 avrosunu hesaba göndermesini istedi.

“BİRİNİN BU KADAR BAHŞİŞ VERECEĞİNE İNANMADILAR”

Müşterinin isteğini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını kendisine iletilen hesaba gönderdi. İlk kez başına böyle bir durumun geldiğini aktaran Aytekin, "Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar." İfadelerini kullandı.

Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini söyleyen Aytekin, "İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu istediği kabul ettik hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler." Dedi.

“KAYSERİ ESNAFI HER ZAMAN DOĞRU VE DÜRÜSTTÜR”

İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını aktaran Koca, "Şaşırdık açıkçası. Kayseri esnafı her zaman doğru ve dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi." diye konuştu.