Restoran ve kafede hesap değişiyor! Garsonlar yeni karar için isyanda

PARA HARCAMAYAN MÜŞTER NE OLACAK?

Karar, özellikle kafe işletmecilerinden farklı tepkiler aldı. İstanbul Beylikdüzü’nde bir kahve zincirinin işletmeciliğini yapan Serkan Kuloğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yasak elbette tüketici lehine bir adım. Ancak bizim gibi küçük işletmeler için asıl problem, çoğu zaman ‘masa işgali’ yaşanması. Müşterilerimizin çoğu saygılı davransa da, tek bir çay veya kahve siparişiyle saatlerce masa kapatan, hatta dışarıdan getirdikleri yiyecek içecekleri tüketen kişiler oluyor. Bu durumda döngü yavaşlıyor, yeni gelen müşterilerimize yer bulamıyoruz ve iş kaybı yaşıyoruz. Servis ücreti, bir nevi böyle potansiyel kayıplara karşı bir emniyet supabı olarak görülüyordu. Şimdi bu kaldırıldığına göre, bizim gibi işletmelerin nasıl bir çözüm bulacağı belirsiz” dedi.

