Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Binlerce otomobil sahibi her gün akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatlarını takip eden araç sahipleri için güncel 24 Aralık akaryakıt fiyatlarını derledik. En son benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.
24 Aralık Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin, motorin ve mazota zam veya indirim bulunmuyor. Binlerce araç sahibinin gündeminde olan zam ve indirim haberleri yakından takip edilirken şu an için indirim- zam durumu bulunmuyor. En son geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiler yakından takip edilirken şu an için akaryakıt fiyatlarına herhangi bir zam veya indirim durumu bulunmuyor. 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları normal seyrinde devam ediyor.
İstanbul – Avrupa Yakası
Benzin: 51,82 TL / litre
Motorin: 53,22 TL / litre
LPG: 28,51 TL / litre
İstanbul – Anadolu Yakası
Benzin: 51,65 TL / litre
Motorin: 53,05 TL / litre
LPG: 27,88 TL / litre
Ankara (24 Aralık 2025)
Benzin: 52,68 TL / litre
Motorin: 54,24 TL / litre
LPG: 28,40 TL / litre
İzmir (24 Aralık 2025)
Benzin: 53,01 TL / litre
Motorin: 54,58 TL / litre
LPG: 28,33 TL / litre