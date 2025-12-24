Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

Binlerce otomobil sahibi her gün akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatlarını takip eden araç sahipleri için güncel 24 Aralık akaryakıt fiyatlarını derledik. En son benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, VAR MI 24 ARALIK SON DAKİKA?

24 Aralık Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin, motorin ve mazota zam veya indirim bulunmuyor. Binlerce araç sahibinin gündeminde olan zam ve indirim haberleri yakından takip edilirken şu an için indirim- zam durumu bulunmuyor. En son geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiler yakından takip edilirken şu an için akaryakıt fiyatlarına herhangi bir zam veya indirim durumu bulunmuyor. 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları normal seyrinde devam ediyor.

24 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2025

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 51,82 TL / litre

Motorin: 53,22 TL / litre

LPG: 28,51 TL / litre

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 51,65 TL / litre

Motorin: 53,05 TL / litre

LPG: 27,88 TL / litre

Ankara (24 Aralık 2025)

Benzin: 52,68 TL / litre

Motorin: 54,24 TL / litre

LPG: 28,40 TL / litre

İzmir (24 Aralık 2025)

Benzin: 53,01 TL / litre

Motorin: 54,58 TL / litre

LPG: 28,33 TL / litre