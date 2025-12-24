Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahiplerinin gündeminde motorine, benzin zam var mı sorusu yer alırken güncel akaryakıt fiyatları dikkat çekti. 24 Aralık Çarşamba güncel benzin, motorin fiyatlarına göre benzin, LPG, motorin indirim ve zam durumları belli oluyor. Her gün yola çıkan araç sahipleri ise bugün benzine, motorine zam geldi mi araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 16:54

Binlerce otomobil sahibi her gün akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. , , mazot, fiyatlarını takip eden araç sahipleri için güncel 24 Aralık akaryakıt fiyatlarını derledik. En son benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, VAR MI 24 ARALIK SON DAKİKA?

24 Aralık Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin, motorin ve mazota zam veya indirim bulunmuyor. Binlerce araç sahibinin gündeminde olan zam ve indirim haberleri yakından takip edilirken şu an için indirim- zam durumu bulunmuyor. En son geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 2 lira 83 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiler yakından takip edilirken şu an için akaryakıt fiyatlarına herhangi bir zam veya indirim durumu bulunmuyor. 24 Aralık güncel normal seyrinde devam ediyor.

Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

24 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2025

– Avrupa Yakası

Benzin: 51,82 TL / litre

Motorin: 53,22 TL / litre

LPG: 28,51 TL / litre

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 51,65 TL / litre

Motorin: 53,05 TL / litre

LPG: 27,88 TL / litre

Motorine zam var mı, geldi mi? 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, motorin, LPG

(24 Aralık 2025)

Benzin: 52,68 TL / litre

Motorin: 54,24 TL / litre

LPG: 28,40 TL / litre

(24 Aralık 2025)

Benzin: 53,01 TL / litre

Motorin: 54,58 TL / litre

LPG: 28,33 TL / litre

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#lpg
#Ankara
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.