TGRT Haber
14°
Ekonomi
Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldığı, 2026 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücrete 2026 yılında yüzde 27 zam yapıldı. 2026 Ocak ayından itibaren net asgari ücret 28 bin 75 lira olacak. Brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından son 10 yılda asgari ücrete yapılan zam oranları ve miktarları merak ediliyor.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları
Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tespit Komisyonu tarafından (23 Aralık 2025 Salı) 3. toplantı gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 22 bin 104 liraya olan net asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olduğu açıklanırken, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteği 1.270 liraya yükseltilerek devam edeceği belirtildi. 2026 asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı merak edilmeye başlandı.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücret miktarı ise 20 bin 2 liradan, 26 bin 5 liraya yükseltilmişti.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

SON 10 YIL ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Son 10 yıl içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranları ve miktarları şöyle:

2026 Yüzde 27 Zam

  • Brüt: 33 bin 30 TL
  • Net: 28 bin 75 TL

2025 Yüzde 30 Zam

  • Brüt: 26 bin 5 TL
  • Net: 22 bin 104 TL

2024 Yüzde 49,11 Zam

  • Brüt: 20 bin 2 TL
  • Net: 17 bin 2 TL

2023 Temmuz Yüzde 34 Zam

  • Brüt: 13 bin 414 TL
  • Net: 11 bin 402 TL

2023 Ocak Yüzde 54,66 Zam

  • Brüt: 10 bin 8 TL
  • Net: 8 bin 506 TL
Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

2022 Temmuz Yüzde 29,31 Zam

  • Brüt: 6 bin 471 TL
  • Net: 5.500 TL

2022 Ocak Yüzde 50,51 Zam

  • Brüt: 5 bin 4 TL
  • Net: 4 bin 253 TL

2021 Yüzde 21,56 Zam

  • Brüt: 3 bin 577 TL
  • Net: 2 bin 825 TL

2020 Yüzde 15,03 Zam

  • Brüt: 2 bin 943 TL
  • Net: 2 bin 324 TL
Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

2019 Yüzde 26,05 Zam

  • Brüt: 2 bin 558 TL
  • Net: 2 bin 20 TL

2018 Yüzde 14,17 Zam

  • Brüt: 2 bin 29 TL
  • Net: bin 603 TL

2017 Yüzde 7,92 Zam

  • Brüt: bin 777 TL
  • Net: bin 404 TL

2016 Yüzde 29,32 Zam

  • Brüt: Bin 647 TL
  • Net: bin 300 TL
