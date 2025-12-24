Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Son 10 yıl asgari ücret zam oranları ve miktarları

Geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından (23 Aralık 2025 Salı) 3. toplantı gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 22 bin 104 liraya olan net asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olduğu açıklanırken, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteği 1.270 liraya yükseltilerek devam edeceği belirtildi. 2026 asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından geçen yıl asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı merak edilmeye başlandı.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücret miktarı ise 20 bin 2 liradan, 26 bin 5 liraya yükseltilmişti.

SON 10 YIL ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Son 10 yıl içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranları ve miktarları şöyle:

2026 Yüzde 27 Zam

Brüt: 33 bin 30 TL

Net: 28 bin 75 TL

2025 Yüzde 30 Zam

Brüt: 26 bin 5 TL

Net: 22 bin 104 TL

2024 Yüzde 49,11 Zam

Brüt: 20 bin 2 TL

Net: 17 bin 2 TL

2023 Temmuz Yüzde 34 Zam

Brüt: 13 bin 414 TL

Net: 11 bin 402 TL

2023 Ocak Yüzde 54,66 Zam

Brüt: 10 bin 8 TL

Net: 8 bin 506 TL

2022 Temmuz Yüzde 29,31 Zam

Brüt: 6 bin 471 TL

Net: 5.500 TL

2022 Ocak Yüzde 50,51 Zam

Brüt: 5 bin 4 TL

Net: 4 bin 253 TL

2021 Yüzde 21,56 Zam

Brüt: 3 bin 577 TL

Net: 2 bin 825 TL

2020 Yüzde 15,03 Zam

Brüt: 2 bin 943 TL

Net: 2 bin 324 TL

2019 Yüzde 26,05 Zam

Brüt: 2 bin 558 TL

Net: 2 bin 20 TL

2018 Yüzde 14,17 Zam

Brüt: 2 bin 29 TL

Net: bin 603 TL

2017 Yüzde 7,92 Zam

Brüt: bin 777 TL

Net: bin 404 TL

2016 Yüzde 29,32 Zam