14°
 Ömer Faruk Dogan

Ukrayna'dan Rusya'ya "1000 dolarlık" şok! 300 bin dolarlık dronu hurdaya çeviriyorlar

Ukrayna, Rusya'nın hava saldırılarına karşı "Sting" ve "Bullet" adı verilen, maliyeti düşük ve yerli üretim drone avcılarını devreye soktu. Yeni sistemler, 1.000 dolarlık maliyetleriyle 300 bin dolara varan Rus dronlarını imha ederek düşmana ciddi ekonomik zarar vermeyi amaçlıyor.

, 'nın gelişmiş hava saldırılarına karşı kendi geliştirdiği, "uçan termos"a benzetilen ve maliyeti bin doları geçmeyen "Sting" isimli avcılarını cepheye yerleştiriyor. The Independent'in haberine göre, birliğin komutanı, söz konusu araçların Rus intihar dronlarına karşı etkili bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Ukrayna askeri protokolü gereği yalnızca "Loi" çağrı adıyla bilinen subay, durumu şu sözlerle özetledi: "Yok edilen her hedef, evlerimize, ailelerimize, enerji santrallerimize isabet etmeyen bir tehdit demek. Düşman uyumuyor, biz de öyle."

Ukrayna şehirlerine ve enerji altyapısına yönelik gece saldırıları, Kiev yönetimini hava stratejilerini revize etmeye zorladı. Mevcut şartlar, maliyeti 1.000 dolar kadar düşük olan drone avcılarının geliştirilmesinin önünü açtı. Araçların ise sadece birkaç ay içinde prototip aşamasından seri üretime geçtiği belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'ya "1000 dolarlık" şok! 300 bin dolarlık dronu hurdaya çeviriyorlar

UKRAYNA DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEMLERE YÖNELDİ

Ukrayna'daki etkili savunma artık seri üretime, hızlı adaptasyona ve pahalı silahlar yerine düşük maliyetli sistemlerin mevcut savunma katmanlarına entegre edilmesine dayanıyor.

Gönüllülerden oluşan Wild Hornets girişimi tarafından üretilen Sting ve sahneye yeni çıkan "Bullet" gibi modeller, düşman dronlarına çarpmadan önce hızını ani bir şekilde artırabiliyor. Pilotlar, monitörler aracılığıyla veya birinci şahıs görüş gözlükleri (FPV) takarak bu araçları yönlendiriyor.

Ukrayna'dan Rusya'ya "1000 dolarlık" şok! 300 bin dolarlık dronu hurdaya çeviriyorlar

İşin ekonomik boyutu ise ayrı bir mesele. Bullet'ı geliştiren ve hızla büyüyen General Cherry girişiminin stratejik konsey üyesi Andrii Lavrenovych, yok ettikleri dronların maliyetinin 10 bin ila 300 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çekiyor.

Lavrenovych, "Ciddi bir ekonomik zarar veriyoruz" diyerek mevcut stratejinin başarısını vurguladı.

Öte tarafta Rusya, İran tasarımı Shahed intihar dronlarını tercih ediyor ve sürekli bir inovasyon savaşı içinde jammerlar, kameralar ve turbojet motorlarla donatılmış üçgen kanatlı aracın çeşitli varyantlarını üretiyor. Lavrenovych, yaşanan rekabeti şöyle tanımlıyor: "Bazı alanlarda onlar bir adım öndeler. Diğer alanlarda ise biz yenilikçi çözümler buluyoruz ve onlar bundan zarar görüyorlar."

Ukrayna'dan Rusya'ya "1000 dolarlık" şok! 300 bin dolarlık dronu hurdaya çeviriyorlar

HEDEF: TAM OTONOM ROBOTLAR

Avrupa'nın doğu sınırları boyunca iki yıl içinde kurulması planlanan ağ, tehditleri tespit etmek, izlemek ve önlemek üzere tasarlanırken, Ukrayna tarzı savunma araçlarının, tehditlerin yok edilmesinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor. Ukraynalı drone üreticileri ise önümüzdeki yıl ABD ve Avrupalı firmalarla ortak üretimi genişletmeye hazırlanıyor.

General Cherry yetkilisi Lavrenovych'e göre kaçınılmaz olan bir diğer trend ise artan otomasyon. "Mobil gruplarımız, hedef haline geldikleri ön hatlara yaklaşmak zorunda kalmamalı" diyen Lavrenovych, sözlerini şöyle noktalıyor:

Ukrayna'dan Rusya'ya "1000 dolarlık" şok! 300 bin dolarlık dronu hurdaya çeviriyorlar

"Kulağa ne kadar korkutucu gelse de, askerlerimizin hayatta kalmasına yardımcı olmak için dronlar yapay zekaya sahip tam otonom robotlara dönüşmeli."

