PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

GENEL BİR AÇIK MI, MÜNFERİT BİR VAKA MI?

Şu an için bu durumun tüm PSN hesaplarını kapsayan yaygın bir güvenlik açığı olup olmadığı net değil. Yani ortada ciddi bir iddia var ama teknik detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Sony cephesinden de şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil.

Uzmanlar ise belirsizlik sürerken kullanıcıların temel önlemlere odaklanmasını öneriyor. Kişisel bilgilerin, özellikle e-posta adreslerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmaması, ödeme yöntemlerinde ön ödemeli kartların tercih edilmesi ve hesap hareketlerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi öne çıkan tavsiyeler arasında.