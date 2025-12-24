Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

Aralık 24, 2025 10:49
1
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

PlayStation Network’te 2FA ve passkey açık olmasına rağmen hesapların ele geçirilebildiği öne sürüldü.

PlayStation kullanıcılarını tedirgin eden bir güvenlik iddiası gündemde. PlayStation Network (PSN) üzerinde, iki adımlı doğrulama (2FA) ve passkey gibi ek güvenlik önlemleri aktif olmasına rağmen hesapların ele geçirilebildiği ileri sürülüyor. İddia, Fransız teknoloji yayını Numerama’da görev yapan Nicolas Lellouche’un yaşadıklarını paylaşmasıyla ortaya çıktı.

2
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

HESAP İKİ KEZ ELE GEÇİRİLDİ

Lellouche, PSN hesabının bilinmeyen bir kişi tarafından ele geçirildiğini ve hesabına bağlı e-posta adresi ile parolanın değiştirildiğini belirtti. Dahası, hesapta tanımlı ödeme yöntemi üzerinden harcama yapıldığı da ifade edildi. PlayStation Support aracılığıyla hesabını geri alan Lellouche, kısa bir süre sonra aynı hesabın ikinci kez ele geçirildiğini söylüyor. Açıkçası bu nokta, olayın ciddiyetini bir kademe daha artırıyor.

3
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

“KRİTİK AÇIK” İDDİASI

Olayın en dikkat çekici kısmı ise saldırganın kullandığı yöntem. Lellouche’un aktardığına göre saldırgan, Sony’nin güvenlik sistemlerinde “kritik bir açık” bulunduğunu iddia etti. Bu açığın, yalnızca hesapla ilişkilendirilmiş e-posta adresi üzerinden işlem yapılmasına imkân tanıdığı öne sürülüyor. İddiaya göre, Sony’nin dahili bazı araçları kötüye kullanılabiliyor.

4
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

Hesabın hedef alınmasının nedeni olarak ise geçmişte çevrim içi ortamda paylaşılan ve PSN hesabına ait e-posta adresinin görülebildiği bir ekran görüntüsü gösteriliyor. Saldırganların bu tür görüntüleri toplayarak hesapları hedef aldığı, hatta kullanıcıların hesaplarına erişimini kalıcı biçimde kaybetmesine yol açtığı iddia ediliyor.

5
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

GENEL BİR AÇIK MI, MÜNFERİT BİR VAKA MI?

Şu an için bu durumun tüm PSN hesaplarını kapsayan yaygın bir güvenlik açığı olup olmadığı net değil. Yani ortada ciddi bir iddia var ama teknik detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Sony cephesinden de şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil.

Uzmanlar ise belirsizlik sürerken kullanıcıların temel önlemlere odaklanmasını öneriyor. Kişisel bilgilerin, özellikle e-posta adreslerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmaması, ödeme yöntemlerinde ön ödemeli kartların tercih edilmesi ve hesap hareketlerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi öne çıkan tavsiyeler arasında.

6
PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN hesapları için uyarı geldi

2011 SALDIRISI YENİDEN HATIRLANDI

Bu gelişme, ister istemez 2011 yılında yaşanan büyük PSN saldırısını da akıllara getirdi. O dönem PSN, büyük çaplı bir siber saldırı sonrası 23 gün boyunca tamamen kapalı kalmış, yaklaşık 77 milyon kullanıcının kişisel bilgileri risk altına girmişti. Sony, saldırının ardından ağ altyapısını baştan aşağı yenilemiş, güvenlik politikalarını sıkılaştırmış ve kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için uzun süreli telafi programları uygulamıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.