Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık 24, 2025 10:39
1
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi.   

Emekli maaş zam oranı 2026 yılında ne kadar olacağı gündem olurken vatandaşlar aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, bu sene uygulanacak olan zam miktarını belirleyecek.

Peki ağırlıklı beklentilere göre TÜFE’nin %1,1 olarak gelmesi halinde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte detaylar ve rakamlar... 

2
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye’de son birkaç aydır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. 

3
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kamuoyunda asgari ücret konusunun çözüme kavuşmasının ardından dikkatler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına kanunen yılda 2 defa zam yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, 6 aylık kümülatif enflasyon hesabına göre zam oranı belirleniyor. 

2025 yılını ikinci yarısında aylık enflasyon şöyle gerçekleşmişti:

 

4
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

-Temmuz: %2,06
-Ağustos: %2,04
-Eylül: %3,23
-Ekim: %2,55
-Kasım: %0,87

Söz konusu verilere göre 5 aylık kümülatif enflasyon %11,20 oranında gerçekleşti. Böylece emekliler bu oranda bir zammı garantilemiş oldu. 

5
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretin belli olmasının ardından kamuoyunda dikkatler 2026 Ocak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile emekli maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek. İ

6
Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ağırlıklı beklentilere paralel olarak aralık ayında TÜFE’nin %1,1 olarak gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon %12,23 seviyesinde karşılık bulacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise Ocak 2026 emekli maaşı zam oranı %12,24 olarak uygulanacak.
 

7
en düşük emekli maaşı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Temmuz ayında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının da bu kapsamda 18 bin 947 TL olarak gerçekleşecek. 

 

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.