TGRT Haber
SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Milyonluk ev ve araçlarını TSK'ya bağışladı! Başına gelmeyen kalmadı: Darp edildi, öldürülmeye çalışıldı

Adana'da 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2 ev, iki araç ve 2 milyon lira birikimini TSK'ya bağışladı. Yaşananları duyan baba, bir yıl önce "sağlıklıdır" raporu alan öğretmene vasilik davası açıldı, hesaplarına bloke konuldu.

Milyonluk ev ve araçlarını TSK'ya bağışladı! Başına gelmeyen kalmadı: Darp edildi, öldürülmeye çalışıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 10:47

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği'nin 77 yaşındaki babası Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürecine giren öğretmen 2 ev, iki araç ve 2 milyon lira birikimini TSK'ya bağışlama kararı aldı. Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı, öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

Milyonluk ev ve araçlarını TSK'ya bağışladı! Başına gelmeyen kalmadı: Darp edildi, öldürülmeye çalışıldı

KENDİ EVİNDE DARBEDİLDİ

2022 yılı Ağustos ayında babası tarafından ağır şiddete maruz kaldığını iddia eden Nevin Vurungibi, "Babam beni kendi evimde çok kötü şekilde darbetti. Yerlerde sürükledi, balkondan atmaya çalıştı. Küfür ederek evden kovdu. Sonrasında iftira, şantaj ve tehditler başladı" dedi.
Yaşanan olayının ardından babası hakkında dava açtığını belirten Vurunbiği, kendine ait evden çıkarılması için mahkemece tahliye kararı alındığını ancak buna rağmen baskıların devam ettiğini ileri sürdü.

Milyonluk ev ve araçlarını TSK'ya bağışladı! Başına gelmeyen kalmadı: Darp edildi, öldürülmeye çalışıldı

BİR YIL ARAYLA FARKLI RAPORLAR

Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor aldığını anlatan öğretmen Vurunbiği, ancak aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanenin kendisi için "psikoz" tanısı koyduğunu ve hastaneye yatırılması gerektiğini bildirdiğini söyledi. Vurunbiği, "Yıllardır sadece tansiyon ilacı kullanıyorum. Psikolojik hiçbir rahatsızlığım yok. Bir yıl içinde hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Buna rağmen 'psikoz' denilerek hastaneye yatırılmak isteniyorum" diye konuştu.

Milyonluk ev ve araçlarını TSK'ya bağışladı! Başına gelmeyen kalmadı: Darp edildi, öldürülmeye çalışıldı

"HAKEM HASTANE TALEBİ REDDEDİLDİ, AMAÇ BİRİKİMLERİME EL KOYMAK"

Vurunbiği, teşhise itiraz ederek hakem hastane talebinde bulunduğunu ancak bu talebin kabul edilmediğini ifade etti. Nevin Vurunbiği, ayrıca duruşma yapılmadan, gıyabında ve yalancı şahitlerle vasilik kararı verildiğini öne sürdü. kararıyla polis eşliğinde zorla hastaneye getirilme kararı çıkarıldığını belirten öğretmen, sürecin adil işlemediğini iddia etti. 30 yıllık birikiminin hedef alındığını iddia eden Vurunbiği, yaşananları şu sözlerle özetledi:
"Benim bütün birikimlerime konmak için olmayan bir rahatsızlık uyduruldu. Vasilik almak için hastaneye sevk ettirildim. Bu bir sağlık meselesi değil, mal varlığı meselesidir."

ETİKETLER
#şiddet
#vasiyet
#mahkeme
#Tsk Bağışı
#Aile Sorunu
#Psikolojik Rapor
#Yaşam
