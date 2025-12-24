Menü Kapat
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi. Yaşanan feci kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

'ta Alahacı köyü yakınlarında devrildi. Yaşanan korkunç kazada sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı kazası meydana geldiği belirtildi.

İhbarın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve yaralılara ivedilikle ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

#sivas
#yaralı
#trafik
#kazalar
#ulaşım
#öğrenci servisi
#Yaşam
