14°
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

Aralık 24, 2025 10:20
1
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

GTA 6’nın 100 dolardan satılacağı iddiaları konuşulurken, eski Rockstar animatörü Mike York’a göre temel sürümde daha tanıdık bir fiyat etiketi korunacak.

2
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

GTA 6’nın fiyatı son haftalarda oyun dünyasının en sıcak başlıklarından biri. “100 dolar” söylentileri kulaktan kulağa yayılırken, Rockstar Games cephesinden dolaylı ama dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Stüdyoda geçmişte görev yapan animatör Mike York, oyunun çıkış fiyatının bu kadar yüksek olmayacağını söyledi.

3
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

York’a göre Rockstar, böylesine büyük bir yapım için oyuncu güvenini zorlayacak agresif bir fiyat politikasına ihtiyaç duymuyor. Açıkçası, GTA markasının satış gücü zaten fazlasıyla yeterli.

4
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

GTA 6 NE KADARA SATILACAK?

Eski geliştiricinin verdiği bilgilere göre Grand Theft Auto VI, standart sürümde 70 dolar bandında kalacak. York, verdiği röportajda Rockstar’ın “alışıldık” fiyat çizgisini koruyacağını, asıl kazancın ise oyun sonrası içeriklerle elde edileceğini vurguluyor. Bu noktada gözler yine GTA Online tarafına çevriliyor.

5
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

York’un aktardığına göre GTA 6, tek bir paketle sınırlı kalmayacak. 70 dolarlık standart sürümün yanı sıra, ekstra dijital içerikler ya da GTA Online avantajları sunan Deluxe veya Premium paketler de oyunculara sunulabilir. Bu paketlerin fiyatı 99-100 dolar aralığında olabilir. Ancak altı çizilen önemli bir detay var: Bu sürümler tamamen isteğe bağlı olacak.

6
Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

İLK HAFTA BEKLENTİSİ DEVASA

Sektör analistlerinin tahminleri de oyunun yapacağı etkiyi net biçimde ortaya koyuyor. GTA 6’nın, piyasaya çıktığı ilk hafta içinde 2,7 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde edebileceği konuşuluyor. Böyle bir tabloda Rockstar’ın temel sürüm fiyatını şişirmesine gerek kalmadığı görüşü ağırlık kazanıyor.

