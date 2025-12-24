Eski çalışan GTA 6'nın fiyatını paylaştı

York’un aktardığına göre GTA 6, tek bir paketle sınırlı kalmayacak. 70 dolarlık standart sürümün yanı sıra, ekstra dijital içerikler ya da GTA Online avantajları sunan Deluxe veya Premium paketler de oyunculara sunulabilir. Bu paketlerin fiyatı 99-100 dolar aralığında olabilir. Ancak altı çizilen önemli bir detay var: Bu sürümler tamamen isteğe bağlı olacak.