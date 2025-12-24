Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Asgari ücret zammı ile tüm sosyal ödemeler değişti! Engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Aralık 24, 2025 09:56
1
sed ödemesi

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar, yeni katsayılar ve güncel ücretler doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda SED ödemeleri, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları, işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı 2026 yılı için zamlı tutarlarla ödenecek.

2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Peki 2026 yılı için işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, engelli, dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

 

2
işsizlik maaşı

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELDİ

Çalışırken SGK’ya işsizlik sigortası primi ödeyen ve kendi isteği dışında işini kaybeden sigortalı kişilere geçici maddi destek sağlayan devlet ödeneği olan işsizlik maaşı sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre ödeniyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin yüzde 40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. 2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile işsizlik maaşı en düşük 13 bin 212 TL'ye en yüksek ise 26.424 TL'ye yükseldi. Damga vergisi çıkarılırsa en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL'ye yükseldi.
 

3
kıdem tazminatı

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR OLDU?

Bir işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalıştıktan sonra, kanunda sayılan belirli şekillerde işten ayrılması hâlinde, işveren tarafından toplu olarak ödenen tazminat olan kıdem tazminatı ödemesi de yükseldi. 

4
kıdem tazminatı

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor. 25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 27 zamla 33 bin 30 TL'ye yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanı memur maaşına yapılacak zam ile belli olacak.
 

5
İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesi feshedilirken yasal ihbar süresine uyulmadığında işçinin alacağı tazminata deniyor. Asgari ücret zammıyla 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da yükseliyor. Yüzde 27'lik zam sonrasında, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 12 bin 983 liraya yükselecek.
 

6
İhbar tazminatı

İhbar tazminatı 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan yüzde 27 zamla 25 bin 966 liraya çıkacak.

1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 38 bin 951 liraya ulaşacak.

Son olarak, 3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 51 bin 934 liraya yükselecek.
 

7
DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 788 TL'ye, 82 bin 199 TL'ye yükseldi.
 

8
AYAKTA VE YATARAK TEDAVİDE GÜNLÜK RAPOR PARASI

AYAKTA VE YATARAK TEDAVİDE GÜNLÜK RAPOR PARASI

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor. Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, 2025 yılı için ayakta tedavide günlük 577,88 TL olurken yatarak tedavide ise 433,41 TL tutarında.

Günlük rapor parası, ayakta tedavide 732 TL'ye yatarak tedavide ise 550 TL'ye yükselecek.
 

9
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MAAŞI

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MAAŞI

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme yüzde 27 zamla 16 bin 388 TL'ye çıkacak.

Asgari ücretli bir çalışanın işverenden aldığı 11 bin 52 liralık yarım maaş da artıştan payını alacak.
 

10
STAJYER VE KALFA ÜCRETLERİ

STAJYER VE KALFA ÜCRETLERİ KAÇ TL OLACAK?

Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeyle yükselecek. Şu an 20 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlere 3 bin 315 lira, daha fazla çalışanı olanlarda 6 bin 631 lira ödeme yapılıyor.

Kalfalık yeterliliğini almış öğrenciler için ise en düşük ücret 11.052 lira. Yüzde 27'lik zamla stajyer ödemeleri 4.210 TL'ye, kalfalık ücreti ise 14 bin 36 TL'ye çıkacak.
 

11
65 YAŞ AYLIKLARI

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

65 yaş aylığı, halk arasında bilinen adıyla yaşlılık aylığı, 65 yaşını doldurmuş, düşük gelirli ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara devlet tarafından ödenen sosyal yardım maaşına deniyor. Peki asgari ücret zammıyla bu kalem ne kadar yükselecek?
 

12
65 yaş aylığı

Asgari ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. Aynı zamanda askerli ve doğum borçlanması ile iş göremezlik ödenekleri de aynı oranda zamlanacak. 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı ortalama 6 bin 845 TL'ye çıkacak.

13
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması en düşük günlük 352 TL, aylık 10 bin 560 TL'ye çıkacak.
 

14
DUL VE YETİM MAAŞI YÜKSELECEK

DUL VE YETİM MAAŞI YÜKSELECEK

Yeni zam oranlarıyla dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.
 

15
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini 2025 yılında aylık 780,17 TL olarak uyguluyordu. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanan GSS prim oranı, yeni kararla yüzde 6'ya çıkarıldı. 1 Aralık 2025 itibarıyla aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi.

Asgari ücret zammının ardından GSS primi aylık 1.981 TL olacak. GSS primi yıllık ise 23.851 TL'ye yükselecek.
 

16
BES KESİNTİSİ

BES KESİNTİSİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi, 780,09 TL'den yüzde 27 artışla 990,79 TL'ye çıkarıldı.

 

17
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İsteğe bağlı sigorta primi, Türkiye’de SGK’lı olmayan kişilerin kendi isteğiyle SGK’ya prim ödeyerek sigortalı sayılmalarını sağlayan bir sistemini kapsıyor. İsteğe bağlı sigorta pirimi en düşük 10.900 TL'ye en yüksek 98.100 TL'ye çıktı.

 

18
BAĞ-KUR PRİMLERİ NE KADAR OLDU

BAĞ-KUR PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

Bağ-Kur primleri, sigortalının beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücret ile bunun 7,5 katında belirlenen Bağ-Kur primleri yüzde 27'lik zam sonrasında esnaflar için 9.680 TL'ye çiftçiler için ise 9.950 TL'ye çıkacak.
 

