Asgari ücret zammı ile tüm sosyal ödemeler değişti! Engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar, yeni katsayılar ve güncel ücretler doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda SED ödemeleri, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları, işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı 2026 yılı için zamlı tutarlarla ödenecek.

2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Peki 2026 yılı için işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, engelli, dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?



