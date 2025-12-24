Kimlik, ehliyet, pasaport... İşte değerli kağıtların 2026 fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.
Böylelikle vatandaşların merakla beklediği; pasaport bedeli, ehliyet ve kimlik ücretlerinin zamlı fiyatları şekillenmiş oldu!
İşte tüm rakamlar ve detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla pasaport, ehliyet, kimlik, aile cüzdanına yüzde 19 zam yapıldı.
Resmi Gazete tebliğine ekli tam liste uyarınca 2026 yılı satış bedelleri şöyle:
Noter Kağıdı - 149,00 TL
Beyanname - 149,00 TL
Protesto, Vekaletname, Resen Senet - 298,00 TL
Pasapor defteri - 1.351,00 TL
İkamet izni - 964,00 TL
Kimlik Kartı (Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle) - 220,00 TL
Kimlik Kartı (Değiştirme nedeniyle) - 220,00 TL
Kimlik Kartı (Kayıp nedeniyle) - 440,00 TL
SÜRÜCÜ BELGELERİ
Aile Cüzdanları - 1.202,00 TL
Sürücü Belgeleri -1.690,00 TL
Sürücü Çalışma Belgeleri (Karneleri) - 1.690,00 TL
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ
Motorlu Araç Tescil Belgesi - 1.511,00 TL
İş Makinesi Tescil Belgesi - 1.261,00 TL
Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) - 95,00 TL
ÇALIŞMA İZNİ
Mavi Kart - 220,00 TL
Yabancı Çalışma İzni Belgesi - 964,00 TL
Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi - 964,00 TL