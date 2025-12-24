Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi seyahat planı yapan yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Tüm yurt içi uçuşları kapsayan kampanya kapsamında biletler, vergi ve harçlar dahil 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte kampanyayla ilgili diğer tüm detaylar...

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Ümit Büget
24.12.2025
24.12.2025
, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli kampanyası başlattı. ile indirimli biletler, 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı seyahat imkânları sunmaya devam ediyor. Yurt içinde geniş ağına sahip olan AJet’in indirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00’den 25 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İNDİRİMLİ 168 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

