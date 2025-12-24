İtalya Başbakanı Meloni iyi temennileri bir kenara bıraktı, uyarıda bulundu: 2026 daha zor olacak!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'daki Chigi Sarayı'nda çalışanlarına Noel öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Noel tatili sırasında çalışanlarına iyi dinlenmeleri konusunda telkinde bulunan Meloni, gelecek yıl için iyi temennilerde bulunmak yerine zorlu bir dönemin geldiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre Meloni "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve tüm yıl savaşıyoruz" dedi. "Geçen yıl hepimiz için zordu ama endişeniz olmasın çünkü gelecek yıl çok daha fenası olacak" diye sözlerini sürdüren Meloni şöyle devam etti:

"Bu yüzden hepinize tatil sırasında iyice dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu olağanüstü ulusa hizmet etmeye devam etmek zorundayız."

MELONİ DOLABINI BOŞALTIYOR

Öte yandan Başbakan Giorgia Meloni, yurt dışı seyahatleri sırasında dünya liderlerinden aldığı 270 hediyeyi bir hayır müzayedesinde satmaya karar verdi. Tam listesi açıklanmadı. Fakat dikkat çeken birkaç hediye belli oldu.

EDİ RAMA'NIN ATKI HEDİYESİ

Hediyeler arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Meloni'ye ocak ayında 46. doğum günü için verdiği bir atkı var. Rama, ikili Abu Dabi'deki bir enerji güvenliği toplantısında bir araya geldiğinde atkıyı Meloni'ye sunmak için diz çökmüştü.

Meloni'nin iktidara gelmesinden bir ay sonra, Kasım 2022'de Bali'deki G20 zirvesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den aldığı geleneksel bir Kerala elbisesi, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den bir mücevher kutusu ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan bir porselen çay takımı da bulunuyor.

ZELENSKİY'DEN BİR TABLET

Diğer hediyeler arasında ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'dan bir seramik kase, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den bir tablet , Moldova'dan suluboya resimler, makyaj malzemeleri, bir kaykay ve Libya ile diğer Arap ülkelerine yaptığı geziler sırasında alınan 15 halı bulunuyor.

ALTIN TOPUKLU MAVİ PİTON DERİSİ AYAKKABILAR

Ancak belki de en tuhaf hediyeler, Milei'den gelen heykelcik ve Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den Meloni'nin aldığı altın topuklu mavi piton derisi ayakkabılardı.

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın eski başbakanlarına hediye edilen ve depoda toz toplayan eşyaları da satmayı planladığı belirtildi.