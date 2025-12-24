Kış geldi, risk arttı! Uzmanların tavsiyelerine uyanlar grip olmuyor

UZMANLARIN TAVSİYELERİNE UYANLAR GRİP OLMUYOR

HASTALIKLA SAVAŞTA GÜNEŞ IŞIĞI DESTEĞİ

Eğer sık sık grip oluyor iseniz temiz havaya ne kadar çıktığınıza ve yürüyüş yaptığınıza bir bakın. Muhtemelen oldukça az olduğunu göreceksiniz. Çünkü temiz havda yürüyüş yapmak sadece ruh sağlığı için değil, beden sağlığı için oldukça önemli.

Güneş ışığında yapılan yürüyüşler bağışıklık sisteminin daha dengeli hale gelmesini sağlarken, derin nefes almak vücudu rahatlatıyor ve stresin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar eğer yürüyüş yapılmayacaksa bile temiz havada 15 dakika geçirilmesini tavsiye ediyor.