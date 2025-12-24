Kış geldi, risk arttı! Uzmanların tavsiyelerine uyanlar grip olmuyor

Kategoriler
Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar hızlı bir artış gösterdi. Üst solunum yollarında görülen rahatsızlıkların yanı sıra bedende kırgınlık, ağız tadının kaybolması gibi etkiler, gribe yakalananların yaşam kalitesini fena halde düşürüyor. Ancak uzmanların tavsiye ettiği basit tedbirleri uygulayanlar hastalığın yakınından geçmiyor…
Grip her ne kadar basit bir hastalık görünse de yakalanan kişinin hayatını kısa süreliğine cehenneme çeviriyor. Hapşırma nöbetleri, durmadan akan burun, kuru öksürük, kişinin gününü mahvediyor. Ancak hayat tarzındaki birkaç değişiklikle alınacak basit birkaç önem grip virüslerine karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturuyor. İşte basit olmasına rağmen grip hastalığını uzak tutan o yöntemler…
Eğer sık sık grip oluyor iseniz temiz havaya ne kadar çıktığınıza ve yürüyüş yaptığınıza bir bakın. Muhtemelen oldukça az olduğunu göreceksiniz. Çünkü temiz havda yürüyüş yapmak sadece ruh sağlığı için değil, beden sağlığı için oldukça önemli.
Güneş ışığında yapılan yürüyüşler bağışıklık sisteminin daha dengeli hale gelmesini sağlarken, derin nefes almak vücudu rahatlatıyor ve stresin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar eğer yürüyüş yapılmayacaksa bile temiz havada 15 dakika geçirilmesini tavsiye ediyor.
Yapılan araştırmalar sağlıklı ve yeterli uykunun bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle grip virüslerinin kol gezdiği zamanlarda, bağışıklık sistemi doğal bir kalkan oluşturduğu için daha bir önem kazanıyor. Yetişkinler için günlük 7-8 saat kesintisiz uyku tavsiye edilirken 10 saat fazla uyku ise sağlık sorunlarının habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle aşırı uyku değil, düzenli ve yeterli uykuya dikkat edilmesi gerekiyor.
Grip virüsleri hava çok kolay yayılıyor ancak yayılmasında en etkili ikinci nokta ise temas olarak belirtiliyor. Yani eller mikroorganizmaların yayılmasında ve vücuda girmesinde büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle özellikle toplu taşıma araçları ve AVM’ler gibi ortak kullanım alanlarında dokunulan yerlere dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Toplu taşıma araçlarının tutamaçları gibi dokunmaktan kaçınılamayacak yerlerle temas edildiyse ellerin ağız ve göz gibi yerlere dokunmadan yıkanması gerekiyor.
Ayrıca ev gibi birçok bireyin yaşadığı ortamlarda tek kullanımlık havlu kullanılması da grip ile mücadelede gayet etkili bir yöntem olarak görülüyor.
Sadece grip virüsü değil, ciddi riskler taşıyan pek çok virüs de kalabalık, tozlu, nemli ve havasız ortamlarda hızla yayılıyor. Bu nedenle insanların toplu halde bulundukları kapalı ortamlarda alınan her nefes, virüslerin bedene girişinde açılan kapı anlamına geliyor. Bu nedenle pandemi döneminde etkisi görülen maskelerin kalabalık ortamlarda kullanılması uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor.
Güçlü bir temizlik anlayışı tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi gripten korunmada büyük önem taşıyor. Ancak bu temizlik hem kıyafet hem yaşanılan ortam hem de kişisel bakım kapsamında olduğunda etkisi görülüyor. Özellikle dış ortamlarda giyilen kıyafetler tüm virüsleri toplayarak eve taşınmasına yol açabiliyor. Ayrıca yine kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık sık temizlenmesi de hastalığa karşı bir adım öne geçilmesini sağlıyor.
Çok uzun zamandır uzmanlar yeterli su tüketmenin sağlık sorunlarının engellenmesi ve yönetimi konusunda etkili olduğu biliniyor. Bu etki grip için de geçerli. Her ne kadar kişinin tüketmesi gereken günlük su miktarı değişiklik gösterse de tavsiye edilen günlük su miktarı ortalama 2 litre olarak belirtiliyor. Ancak çay, kahve, soda, çorba gibi sıvı tüketimi suyun yerine geçmiyor. Bu nedenle suyun sadece su olarak içilmesi gerekiyor.
Hastalıklara karşı alınacak önemlerin en önemlilerinden biri de beslenme alışkanlıkları. Kış aylarında düşen bağışıklık vitamin açısından zengin sebze ve meyvelerle yeniden güçlendirilebiliyor. Uzmanlar portakal, mandalina, greyfurt ve elma gibi meyvelerin yanı sıra ıspanak, lahana ve bal kabağı gibi mevsim sebzelerinin sık sık tüketilmesine vurgu yapıyor.
Tüketilen meyve, sebze, su ve sağlıklı tohumların yanı sıra doğanın insanları için armağanı olan çaylar da kış aylarında doğal bir destek sağlıyor. Ihlamur, karanfil, zencefil ve kuşburnu çayları lezzetleri ile damakları şenlendirirken sağladıkları doğal destek ile kış mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.