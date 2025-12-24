Libya'nın düşen uçağıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel uçak, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Uçakta bulunan Al-Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti. Bir evin güvenlik kamerasından, düşen uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı.