Çekim için havalanan dronu kartal kaptı! Kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arkeolog Özgür Şahin, 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kentin tanıtımı için drone ile çekim yaptığı sırada hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Bir kartal, çekim için havalanan drona saldırdı. Dronu kapan kartal, dağın zirvesinde kayalıkların üzerine bıraktı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Profesyonel dağcı ekibi yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından dronu bularak Şahin'e teslim etti.