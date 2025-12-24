Terörsüz Türkiye sürecinde flaş gelişme! 2 ay daha uzatıldı

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi 2 ay daha uzatıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada bu hedefin artık bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak terörün Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyet yüklediğini ifade etti.