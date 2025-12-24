Terörsüz Türkiye sürecinde flaş gelişme! 2 ay daha uzatıldı

Kategoriler
İstanbul
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi 2 ay daha uzatıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada bu hedefin artık bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak terörün Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyet yüklediğini ifade etti.