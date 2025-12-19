AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 53 sayfalık rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talepleriyle 60 sayfaya çıkarıldı.
Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu. Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu var.
Sürece ilişkin art arda üç önemli görüşme yapılacak.
İlk görüşme hafta sonu gerçekleşecek. AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.