İlaç alacaklar dikkat! Yarından itibaren fiyatlar değişiyor

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınan Euro kuru 25,33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlükte olacak.

Resmî Gazete’nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile:

Euro kuru 25.3346 TL olarak belirlendi (2025’te baz alınan 21.6721 TL’den bu yana yaklaşık yüzde 17 artış gerçekleşti. Kararla birlikte barem değerleri de güncellendi: fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL, diğer ürünlerde 45,64 TL olarak belirlendi.