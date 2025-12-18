Asgari ücret zammı için hesaplar değişti! İsa Karakaş canlı yayında rakam ve tarih verdi

Bugün Asgari Ücret Tespit komisyonu 2. kez toplandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini güncellediğini duyurdu ve yeni asgari ücret için tarih verdi.

Karakaş, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında rakamın büyük ölçüde netleştiğini ve uzlaşma yoluna gidildiğini düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle işveren tarafının rakamları yukarı çektiğini ifade eden Karakaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sendikalara yaptığı ziyaretlere dikkat çekti.

"Bakan Işıkhan’ın üye olmayan sendikaları ziyaret etmesi bir ilk. Komisyonu sendikalara doğru taşıdı" diyen Karakaş, TÜRK-İŞ’in toplantıya katılmamasına ise "TÜRK-İŞ’in katılmaması olumlu oldu. Asgari ücret belirlenirken bugüne kadar rekabet, ekonomik dengeler, işveren ve hükümet kararları etkili oluyordu. TÜRK-İŞ olmayınca biraz zor durumda kalındı ve işçi sendikalarına gidilmeye başlandı" diyerek yorumladı.

Asgari ücretin bu yıl da açlık sınırının altında kalacağını belirten Karakaş, "Şubat ayında asgari ücret cebe girdiğinde açlık sınırının altında kalmaması için yüzde 45’in üzerinde zam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE ZAM GELİRSE DENGE BOZULUR

Sürecin düğümlendiği konunun asgari ücret desteği olduğunu vurgulayan Karakaş, "Devlet 1,5 milyondan fazla işyerine destek veriyor. Aylık ortalama 5,2 milyar liralık destek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. İşçi başına verilen destek 1.000 liradan 2.000 liraya çıkarsa bu rakam 10,4 milyar liraya yükselir ve fon dengeleri alt üst olur. Cumhurbaşkanımızın bu konuda hassasiyeti var" dedi.

TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Karakaş, asgari ücret artışının yüzde 25’in altında olmayacağını söyledi. "Daha önce yüzde 25–30 bandında 27.630–28 bin lira konuşuluyordu. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bu oran yüzde 32’ye kadar yükselebilir. Bu durumda 29 bin lira zayıf da olsa ihtimal dahilinde" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut sistemde bekar ve çocuklu çalışanların aynı asgari ücreti aldığını hatırlatan Karakaş, aralık ayının ardından emekli maaşlarının gündeme geleceğini de belirtti. "Yarım maaş alanla 9 bin gün prim ödeyen arasında fark olması gerekiyor. Ancak yine ‘en düşük emekli maaşı’ denilip geçilecek gibi duruyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Karakaş, yeni asgari ücretin en geç önümüzdeki hafta açıklanacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.