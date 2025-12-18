Menü Kapat
12°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

Emeklinin beklediği haber geldi. En düşük emekli maaşı için gelecek zam oranı sonrasında banka promosyonlarına da zam gelmesi öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı promosyonu için Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a rekor kıracak ödemeler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Emekli maaş promosyonu almak maaş alan emeklilere nefes aldırıyor. Peki emekliler için önem arz eden banka promosyonuna 2026 yılında ne kadar zam gelecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, promosyonu için Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a en kritik detayları anlattı.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

En düşük emekli maaşı sizce ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı mutlaka aralık ayı enf netleşmesi lazım. aralık enf tahmini olarak Merkez Bankası piyasa anketine göre 1,08 üzerinden geçen hafta açıklandı. aralık 1,08 olursa yıl sonu yüzde 31,17 olacak.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

Emeklilere yılda iki kez zam yapıldığı için, Ocak 2025 zammında Temmuz–Aralık 2024 dönemine ait 6 aylık TÜFE esas alınacak. Bu hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,43 seviyesinde oluşuyor.

Hükümet, önceki dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli maaşına ayrıca artış yapmaz ve sadece açıklanan enflasyon oranını uygularsa, kök aylığı düşük olan emekliler için “sıfır zam” riski devam ediyor. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’ye yüzde 12,43 zam yapılması halinde rakam yaklaşık 14.053 TL’ye yükseliyor. Kök aylığı bu seviyenin altında kalan 3,5–4 milyon civarında emekli, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde zam alamayabilir.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

EMEKLİYE SIFIR ZAM ŞOKU

0 zam riski ne kadar?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,43 üzerinde gelirse ve en düşük emekli maaşında ise ilave bir artış yapılmaması halinde, kök aylığı düşük olan milyonlarca emekli için zam alamama riski devam edecek.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

Memur ve memur emeklisi enflasyon verisi ve toplu sözleşmeyle birlikte 12,43 enflasyon verisine 2025in ikinci döneminde yüzde 5lik kısmı önden ödemeli aldıkları için yüzde 12,43ten onları soyutluyoruz. Bu şekilde rakam yüzde 7ye tekabül ediyor.

Bu kapsamda 22.672 TL maaş alan bir memur emeklisinin maaşı, yüzde 12,43 artışla yaklaşık 26.945 TL'ye yükseliyor.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR

En düşük emekli maaşı artarsa tabanı da otomatik yükselir mi?

Emekliye her 6 ayda bir enflasyon maaş farkı hesaplandığından bankalarda emeklileri müşteri olarak çekebilmek için büyük bir pazar. 16,5 milyon emekli olduğunu var sayarsak burada yarış kızışıyor. Yüzde 12,43 ocak zammı olursa bankaların promosyon miktarı da artacaktır. Bir kamu bankası 13 bin lira promosyon vaat etmişti. Zam, sistemde değişikliğe neden olacaktır.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

REKOR PROMOSYON GELİR

2026 yılında "rekor promosyon" ihtimali var mı?

Buradaki rakamların bugüne kadar yükselmesine bakarsak yine rekor gelecektir. Şu an yaklaşık 31 bin lira olan banka promosyonuna 6 aylık enflasyonun 12,43 oranında eklenmesiyle birlikte rakam yaklaşık 35 bin lira civarına yükselecektir.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

Promosyon için banka değiştiren emekli neye dikkat etmeli?

kendi içlerinde projeler üretiyorlar. nakdi ayrıca promosyona ilave olarak hediyeler veriyorlar. Bankadan fatura ödemek, diğer ürünlerden faydalanmak gibi kampanyalar oluyor. Ancak burada asıl olan nakdi kısımdır. Şartlı olan kampanyalarda emekliler mağdur olabilir. Bu konuya dikkat etmelerini öneriyorum.

Emeklilerin yaşları da olduğu için emekli kişinin şube yakınlığı, ekstra olanakları analiz edip ona göre tercih yapmalarında fayda görüyorum.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

CAYMA BEDELİNE DİKKAT!

Banka değiştiren emekliden cayma hakkı alınır mı?

Bankalar arasında promosyon yarışı kızışınca aslında cayma hakkı kullanılabiliyordu. ancak taahhüt verdiyseniz verdiğiniz süre dolmadan banka değiştirmek isterseniz cayma bedeli ödemeniz gerekiyor. Ancak mart ayında emekli lehine bunun alınmayacağı şeklinde bir düzenleme gelecekti bu konu yarım kaldı. SGK'nın bankalarla bu promosyon sözleşmesinde benzer bir anlaşma yapabilir.

Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi

Özellikle düşük maaş alan emekliler, engelli aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar için cayma bedeli alınmaması yönünde özel bir düzenleme gerekiyor. Ancak şu ana kadar yürürlüğe girmiş bir SGK kararı veya Resmî Gazete’de yayımlanmış bir düzenleme bulunmuyor.

