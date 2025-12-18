Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Ekonomi
Elektrikte fatura desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EPDK'nın almış olduğu kararla elektrik destek oranının bu yıl yüzde 6,5'e yükseleceğini ve abonelerin büyük çoğunluğunun destek almaya devam edeceğini söyledi. İşte Bakan Bayraktar'ın bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalardan satırbaşları...

Elektrikte fatura desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
TBMM'de soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrikte uygulanacak yeni dönem hakkında konuştu. Bakan Bayraktar, elektrik abonelerinin yüzde 94'ünün yine herhangi bir şekilde destek almaya devam edeceğini söyledi.

Alparslan Bayraktar, "Bu yıl ’nin aldığı kararla bu oran yüzde 6,5’lara geliyor yani abonelerin yüzde 94’ü, 93,5’u yine herhangi bir şekilde destek almaya devam edecek, diğer kısım sadece bunlardan almamış olacak. Antalya ve İzmir özelinde baktığımız zaman da oralarda tüketimlerin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ama yine 240-250 kilovatsaatlerde olduğunu görüyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu 2026 merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi maddeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son kaynak tedarik tüketimiyle ilgili soruyu cevapladı.

EGE VE AKDENİZ'DE TÜKETİM YÜKSEK

Bayraktar, "SKTT yani son kaynak tedarik tüketimiyle alakalı, özellikle bazı bölgelerin elektrik kullanımı açısından daha yüksek kullanımı nedeniyle bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edildi. Özellikle, aslında bütün Ege, Akdeniz, buralar, özellikle klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimleri daha yüksek olan iller.

Fakat biz Son Kaynak Tedarik Tüketimini belirlerken, iller bazında da ama özellikle Türkiye genelinde aylık ortalama tüketim değerlerine baktık. Bugün Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi var ama aktif 32 milyon ev var. Türkiye’nin tüketimi ortalama yaklaşık 190 ila 200 kilovatsaat arasında yani aylık tüketimden bahsediyorum.

DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Dolayısıyla, yıllık 2.400 kilovatsaatlik bir tüketim var. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin kilovatsaatlik bir yıllık tüketim belirlemiştik yani Türkiye’deki ortalama tüketimin 2 katının üzerinde bir tüketimi biz ancak destek grubundan çıkarmıştık ve abonelerimizin sadece yüzde 3’ü bundan etkilenmişti. Bu yıl EPDK’nin aldığı kararla bu oran yüzde 6,5’lara geliyor yani abonelerin yüzde 94’ü, 93,5’u yine herhangi bir şekilde destek almaya devam edecek, diğer kısım sadece bunlardan almamış olacak.

Antalya ve İzmir özelinde baktığımız zaman da oralarda tüketimlerin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ama yine 240-250 kilovatsaatlerde olduğunu görüyoruz. Elbette ki abone bazında farklı şeyler olabilir ama Antalya özelinde yine bu rakama dikkat ederek bu SKTT’yi yani 4 bin kilovatsaati belirledik ama şunu söyleyeyim: Buna rağmen tüketimi yüksek olan tüketicilerimizde istisnai grupları tanımladık malumunuz.

ONLARIN HAKLARI BAKİ

Ona rağmen, hâli vakti yerinde olmayan, gelir anlamında düşük olup bu desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız SKTT’ye girmiş olsalar bile bir başvuruyla tekrar maddi durumlarını gösterdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek gurubuna devam edebilirler. Yani onların o haklarının baki olduğunu ifade etmek istiyorum."

