Harvard Tıp Fakültesi morgundan bir dizi organ çalıp satan çiftin cezası belli oldu

Harvard Tıp Fakültesi'nin morgunun eski yöneticisi Cedric Lodge, bağışlanan insan bedenlerinden organ çalan ve binlerce dolara satan Cedric Lodge ve eşi Denise'in cezası kesildi. Mahkeme Cedric Lodge için 8 yıl hapis cezası verirken eşi Denise için bir yıl bir gün ceza verdi.

Çiftin çaldıkları arasında parçalanmış kafalar, organlar ve beyinler olduğu belirtildi. Bu eylemleri sayesinde 2018'den Mart 2020'ye kadar on binlerce dolar gelir elde ettiler.

Harvard Tıp Fakültesi'nden dün yapılan açıklamada Lodge'un eylemleri "iğrenç" olarak nitelendirildi ve bunun üniversitenin değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl mahkemede Denise suçu itiraf etmiş, Avukatı Hope Lefeber, savunmasında "müvekkilinin kocasının suçu gerçekleştirdiğini ve kendisinin de buna bir nevi uyduğunu" söylemişti. Lefeber, "Burada yaşananlar yanlış ama mesele bir ceza davasından çok ahlaki ve etik bir ikilem" demişti.

NE OLMUŞTU?

Harvard Tıp Fakültesinin eski müdürü Cedric Lodge, eşi Denise Lodge ve diğer 5 kişi, morgdan çalınan kadavra organlarını alıp sattıklarını itiraf etmişti. Lodge'ın eşi, müfettişlerin çalıntı insan vücudu parçalarını satarak eyaletler arası nakliye gerçekleştirdiğini iddia eden federal suçlamaları kabul etmişti.

Mahkeme kayıtlarına göre, New Hampshire, Goffstown'da yaşayan 64 yaşındaki Denise Lodge, Pennsylvania Orta Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde morgdan çalınan eller, beyin ve kafatası gibi tüm organların eyaletler arası müşterilere satıldığını söylemişti.