Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Harvard Tıp Fakültesi morgundan bir dizi organ çalıp satan çiftin cezası belli oldu

Harvard Tıp Fakültesi'nin morgunun eski yöneticisi Cedric Lodge, bağışlanan yüzlerce kadavranın kalıntılarını çalıp satmakla suçlandığı olayda hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Harvard Tıp Fakültesi morgundan bir dizi organ çalıp satan çiftin cezası belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 17:28

Harvard Tıp Fakültesi'nin morgunun eski yöneticisi Cedric Lodge, bağışlanan insan bedenlerinden organ çalan ve binlerce dolara satan Cedric Lodge ve eşi Denise'in cezası kesildi. Mahkeme Cedric Lodge için 8 yıl hapis cezası verirken eşi Denise için bir yıl bir gün verdi.

Çiftin çaldıkları arasında parçalanmış kafalar, organlar ve beyinler olduğu belirtildi. Bu eylemleri sayesinde 2018'den Mart 2020'ye kadar on binlerce dolar gelir elde ettiler.

Harvard Tıp Fakültesi morgundan bir dizi organ çalıp satan çiftin cezası belli oldu

Harvard Tıp Fakültesi'nden dün yapılan açıklamada Lodge'un eylemleri "iğrenç" olarak nitelendirildi ve bunun üniversitenin değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl mahkemede Denise suçu itiraf etmiş, Avukatı Hope Lefeber, savunmasında "müvekkilinin kocasının suçu gerçekleştirdiğini ve kendisinin de buna bir nevi uyduğunu" söylemişti. Lefeber, "Burada yaşananlar yanlış ama mesele bir ceza davasından çok ahlaki ve etik bir ikilem" demişti.

Harvard Tıp Fakültesi morgundan bir dizi organ çalıp satan çiftin cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Harvard Tıp Fakültesinin eski müdürü Cedric Lodge, eşi Denise Lodge ve diğer 5 kişi, morgdan çalınan kadavra organlarını alıp sattıklarını itiraf etmişti. Lodge'ın eşi, müfettişlerin çalıntı insan vücudu parçalarını satarak eyaletler arası nakliye gerçekleştirdiğini iddia eden federal suçlamaları kabul etmişti.

Mahkeme kayıtlarına göre, New Hampshire, Goffstown'da yaşayan 64 yaşındaki Denise Lodge, Pennsylvania Orta Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde morgdan çalınan eller, beyin ve kafatası gibi tüm organların eyaletler arası müşterilere satıldığını söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fil sürüsü köye saldırdı: 4 kişi hayatını kaybetti
Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında
ETİKETLER
#ceza
#morgan stanley
#suç
#Cedric Lodge
#Denise Lodge
#Harvard Tıp Fakültesi
#Organ Çalınması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.