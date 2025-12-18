Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Ölüler var

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Slyusar açıklamasında, Rostov bölgesinde yer alan Rostov-Na-Donu, Bataysk ve Taganrog şehirlerinin, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

Saldırıda yaralı ve can kaybının olduğunu aktaran Slyusar, "Rostov limanına düzenlenen saldırı sonucu bir yük gemisinde yangın çıktı. Gemideki mürettebattan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bataysk şehrinde de 7 kişi yaralandı. Bunlardan biri kurtarılamadı." ifadelerine yer verdi.

ONLARCA İHA YOK EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar 77 İHA'nın çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.