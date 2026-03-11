Real Madrid Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Manchester City bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son yılların en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Real Madrid ile Manchester City karşılaşması, Avrupa futbolunun en güçlü kadrolarını aynı sahada buluşturacak. İki ekip son beş sezonda eleme aşamalarında birçok kez karşı karşıya geldi ve bu mücadele, söz konusu rekabetin yeni bölümü olacak. İspanyol temsilcisi, kendi sahasında oynanacak ilk maçta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Real Madrid kadrosunda kalede Courtois bulunurken, hücum hattında Vinicius Jr. ve genç oyuncu Arda Güler gibi isimler yer alıyor. Manchester City ise Pep Guardiola yönetiminde, gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olan Erling Haaland ile deplasmanda etkili bir performans sergilemeye çalışacak. Bu mücadele, son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nin en çok konuşulan eşleşmelerinden biri olarak yeniden futbol gündeminin merkezine taşındı. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid ile Manchester City son yıllarda Avrupa kupalarında sık sık karşılaşan iki takım arasında yer alıyor. Son beş sezonda Şampiyonlar Ligi’nin eleme aşamalarında beşinci kez rakip olan iki ekip, turnuvanın en rekabetçi eşleşmelerinden birini oluşturdu. Bu karşılaşmaların büyük bölümü yüksek tempolu oyun ve bol golle tamamlandı.

İki takımın sahip olduğu kadro kalitesi ve oyun yapısı da bu eşleşmeyi özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Real Madrid, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve iç sahadaki atmosferiyle dikkat çekerken, Manchester City teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde disiplinli oyun yapısıyla sahaya çıkıyor. Bu nedenle oynanacak ilk maçın rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir belirleyici olması bekleniyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Real Madrid Manchester City maç kadrosu ilk 11’ler açıklandı:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Tchouameni, Pitarch, Brahim Diaz, Arda Güler, Vinicius Junior

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku, Haaland

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY NEREDE İZLENİR?

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı saat 23.00’te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı internet üzerinden yayın yapan dijital platform aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek.

Platforma erişim sağlamak için resmi internet sitesine giderek ya da mobil uygulamayı indirerek üyelik oluşturmak gerekiyor. Üyelik işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor ve kullanıcılar kayıt işlemi sonrasında spor bölümünden canlı yayınlara ulaşabiliyor. Yayınlar mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar mücadeleyi internet üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

Real Madrid Manchester City maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: DAZN2

Azerbaycan: CBC Sport

Danimarka: TV3+ HD

Güney Kore: SPOTV Prime

Norveç: TV2 Play