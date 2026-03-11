Kuruluş Orhan dizisinde ‘Flavius’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin son bölümünde Flavius’a ne olacağı araştırılıyor. Yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Flavius’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mı? Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı? Kuruluş Orhan ‘Flavius’ karakteri hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Orhan Flavius’a ne olacağına dair bilinmeyenler…

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDE FLAVİUS’A NE OLACAK?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’da Flavius’a ne olacağı merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Orhan, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisi, 11 Mart 2026 Çarşamba bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizide Flavius karakteri yoğun ilgi görüyor.

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon bambaşka bir konuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, yeni bölümleriyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu akşam ekranlara gelecek 17. bölümü merakla bekleniyor.

Yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Flavius’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Fenomen dizide Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu ve surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak seyirci karşısına çıkan Flavius’a ne olacağı araştırılıyor.

ATV ekranlarının gözde projeleri arasında yer alan Kuruluş Orhan’ın 11 Mart 2026 Çarşamba bu akşam ekranlara gelecek olan 17. bölümünde Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrayacak. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyleyecek. Peki, Fatma ile imkânsız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır? Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

FLAVİUS ROLÜNÜ OYNAYAN ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Geçtiğimiz sezonlarda ‘Kuruluş Osman’ adıyla izlenme rekorlarına imza atan fenomen dizi, bu sezon ‘Kuruluş Orhan’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda bambaşka hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Orhan dizisinde Flavius karakterini başarılı ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız oynuyor. Flavius rolüyle büyük ilgi gören Özyıldız’ın Kuruluş Orhan dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu ve surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız’ın, sezon sonuna kadar kontratı olduğu söyleniyor. Özyıldız’ın üstlendiği Flavius karakterinin senaryosu seyirciler tarafından sevilirse 2. sezonda da devam edecek.

Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken, kalleş bir saldırıya uğrayan Flavius’un ölmeyeceği ve hikayesine devam edileceği iddia ediliyor. Fenomen dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Flavius karakterini oynayan Şükrü Özyıldız’ın gidişatı belli olacak.