Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’da ‘Flavius’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız’ın projeden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin son bölümünde Flavius’a ne olacağı araştırılıyor. Peki, Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 14:36

Kuruluş Orhan dizisinde ‘Flavius’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan ’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin son bölümünde Flavius’a ne olacağı araştırılıyor. Yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Flavius’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mı? Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı? Kuruluş Orhan ‘Flavius’ karakteri hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Orhan Flavius’a ne olacağına dair bilinmeyenler…

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDE FLAVİUS’A NE OLACAK?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’da Flavius’a ne olacağı merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Orhan, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisi, 11 Mart 2026 Çarşamba bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizide Flavius karakteri yoğun ilgi görüyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon bambaşka bir konuyla izleyici karşısına çıkan dizisi, yeni bölümleriyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu akşam ekranlara gelecek 17. bölümü merakla bekleniyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

Yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan alan Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Flavius’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Fenomen dizide Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu ve surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak seyirci karşısına çıkan Flavius’a ne olacağı araştırılıyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının gözde projeleri arasında yer alan Kuruluş Orhan’ın 11 Mart 2026 Çarşamba bu akşam ekranlara gelecek olan 17. bölümünde Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrayacak. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyleyecek. Peki, Fatma ile imkânsız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır? Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

FLAVİUS ROLÜNÜ OYNAYAN ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Geçtiğimiz sezonlarda ‘Kuruluş Osman’ adıyla izlenme rekorlarına imza atan fenomen dizi, bu sezon ‘Kuruluş Orhan’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda bambaşka hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Orhan dizisinde Flavius karakterini başarılı ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız oynuyor. Flavius rolüyle büyük ilgi gören Özyıldız’ın Kuruluş Orhan dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

Kuruluş Orhan dizisinde Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu ve surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız’ın, sezon sonuna kadar kontratı olduğu söyleniyor. Özyıldız’ın üstlendiği Flavius karakterinin senaryosu seyirciler tarafından sevilirse 2. sezonda da devam edecek.

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius’a ne olacak? Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken, kalleş bir saldırıya uğrayan Flavius’un ölmeyeceği ve hikayesine devam edileceği iddia ediliyor. Fenomen dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Flavius karakterini oynayan Şükrü Özyıldız’ın gidişatı belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuruluş Orhan dizisi yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Orhan 17. bölüm nereden izlenebilir?
Kuruluş Orhan dizisine dikkat çeken transfer! Mustafa Açılan reytingleri yükseltmeye geliyor
ETİKETLER
#Şükrü Özyıldız
#Dizi Karakteri
#Kuruluş Orhan
#Dizi Ayrılıkları
#Flavius
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.