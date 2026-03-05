Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Orhan dizisi, ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çarşamba akşamlarının sevilen fenomen dizileri arasında yer alan Kuruluş Orhan, etkileyici tarihi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, yeni bölümleriyle büyük bir merak uyandırıyor. Geçtiğimiz akşam yeni bölümü yayınlanmayan Kuruluş Orhan’ın ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. Peki, Kuruluş Orhan dizisi yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Orhan 17. bölüm nereden izlenebilir? Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünün ne zaman yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin detaylar…

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanmadı. 4 Mart Çarşamba 2026 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkması planlanan fenomen dizinin, yeni bölümü ekranlara gelmedi.

Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Orhan, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, seyirciler “Kuruluş Orhan dizisi yeni bölüm ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon bambaşka bir konuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmişti. Yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan almayı başaran fenomen dizinin geçtiğimiz akşam bölümünün yayınlanması planlanıyordu. Fakat dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı.

ATV yayın akışında geçtiğimiz akşam Kuruluş Orhan dizisi yerine saat 20.00’da Kupa Günlüğü, 20.30’da ise Gaziantep F.K. – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının yayınlanacağı duyuruldu. 22.45’te ise Kuruluş Orhan dizisinin 16. bölümünün tekrar olarak seyirciyle buluşacağı yer aldı. Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün geçtiğimiz akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı dolayısıyla yayınlanmadığı öğrenildi. Fenomen dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM NEREDEN İZLENEBİLİR?

Geçtiğimiz sezonlarda ‘Kuruluş Osman’ adıyla izlenme rekorlarına imza atan fenomen dizi, bu sezon ATV ekranlarında ‘Kuruluş Orhan’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda bambaşka hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Orhan dizisi, çarşamba akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Kuruluş Orhan, reytinglerde eski başarısını yakalayamasa da büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam 17. bölümü yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor.

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor. Kanalın yayın akışında herhangi bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan dizisi 17. bölümüyle 11 Mart Çarşamba 2026 günü seyirciyle buluşacak. Henüz televizyon yayını gerçekleşmeyen dizinin 17. bölümüne ulaşılamıyor. Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanmasıyla birlikte dijital platformlarda yer alacağı düşünülüyor.