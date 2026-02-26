Menü Kapat
TGRT Haber
Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

ATV ekranlarının yoğun ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, dün akşam yayınlanan yeni bölüyle ekranlara damga vurdu. Yoğun ilgi ile izlenen Kuruluş Orhan dizisi 17. bölüm fragmanıyla da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, 16. bölümüyle izleyiciler arasında büyük heyecanla takip edildi. Son bölümü ekranlara gelirken dizinin yeni bölümü olan 17. bölüm fragmanı merakla takip edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KURULUŞ ORHAN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Özellikle de aksiyon ve büyük yüzleşmelerin gerçekleştiği sahneler izleyici tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

Savaş alanında kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına kadar olan her sahne sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kuruluş Orhan’ın 16. Bölümünde Nilüfer Hatun’u kurtarmak için Asporça’nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzaktan habersizdir.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

Kurulan tuzakla karşı karşıya kalan Orhan Gazi oradan ordusuyla siper alarak kurtulur. Savunmadan taarruza geçen Orhan Gazi, mücadeleyi kısa sürede lehine çevirerek, Asporça’nın da peşine düşmüştür.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

Tüm bunlar olurken kaçırılmasında kardeşi Dafne’nin payı olduğunu öğrenen Nilüfer Hatun, büyük bir sarsıntı yaşayarak iki kardeş arasında büyük bir mücadele meydana gelmiştir. Dafne’nin yaranması Nilüfer Hatun’un esaretten kurtulmasını sağlamıştır.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

Savaş meydanında Fatma’yı kurtarmak için okların önüne atlayan Flavius yaralanarak dikkat çekse de yaptığı taraf değişikliğiyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Flavius’un Müslüman bir aileden geldiğini öğrenen Sultan Orhan, yardımları için teşekkür ederek yarasına bakılması için Bursa’ya davet eder.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken her sahne gündem oldu. Özellikle de Sultan’ın Dursun’la yüzleştiği anlar en çok etkileşim alan sahnelerden biri oldu. Fatma’yla son kez konuşan Flavius, Yiğit tarafından saldırıya uğradı. İkili arasında yoğun bir kavga sahnesi meydana gelirken, Mücadele sonunda Flavius, Yiğit’i yaralayarak etkisiz hale getirmeyi başardı.

Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan, 16. bölümü sonrası 17. bölüm fragmanıyla da merak edildi. Kuruluş Orhan’ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin resmi sayfalarında izleyicinin dikkatini çekiyor.

