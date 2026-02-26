Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, 16. bölümüyle izleyiciler arasında büyük heyecanla takip edildi. Son bölümü ekranlara gelirken dizinin yeni bölümü olan 17. bölüm fragmanı merakla takip edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KURULUŞ ORHAN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Özellikle de aksiyon ve büyük yüzleşmelerin gerçekleştiği sahneler izleyici tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Savaş alanında kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına kadar olan her sahne sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kuruluş Orhan’ın 16. Bölümünde Nilüfer Hatun’u kurtarmak için Asporça’nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzaktan habersizdir.

Kurulan tuzakla karşı karşıya kalan Orhan Gazi oradan ordusuyla siper alarak kurtulur. Savunmadan taarruza geçen Orhan Gazi, mücadeleyi kısa sürede lehine çevirerek, Asporça’nın da peşine düşmüştür.

Tüm bunlar olurken kaçırılmasında kardeşi Dafne’nin payı olduğunu öğrenen Nilüfer Hatun, büyük bir sarsıntı yaşayarak iki kardeş arasında büyük bir mücadele meydana gelmiştir. Dafne’nin yaranması Nilüfer Hatun’un esaretten kurtulmasını sağlamıştır.

Savaş meydanında Fatma’yı kurtarmak için okların önüne atlayan Flavius yaralanarak dikkat çekse de yaptığı taraf değişikliğiyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Flavius’un Müslüman bir aileden geldiğini öğrenen Sultan Orhan, yardımları için teşekkür ederek yarasına bakılması için Bursa’ya davet eder.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken her sahne gündem oldu. Özellikle de Sultan’ın Dursun’la yüzleştiği anlar en çok etkileşim alan sahnelerden biri oldu. Fatma’yla son kez konuşan Flavius, Yiğit tarafından saldırıya uğradı. İkili arasında yoğun bir kavga sahnesi meydana gelirken, Mücadele sonunda Flavius, Yiğit’i yaralayarak etkisiz hale getirmeyi başardı.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan, 16. bölümü sonrası 17. bölüm fragmanıyla da merak edildi. Kuruluş Orhan’ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin resmi sayfalarında izleyicinin dikkatini çekiyor.