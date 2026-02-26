Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı, geçtiğimiz akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeraltı dizisinin 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merakla araştırılıyor. Peki, Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 06:50
|
26.02.2026
26.02.2026
saat ikonu 06:50

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, geçtiğimiz akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırıyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 5. bölümü de büyük ses getirdi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 5. bölümüne dair detayları merakla araştırmaya başladı. Peki, Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu? yeraltı dizisinin son bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin 5. bölümü hakkında bilinmeyen detaylar…

YERALTI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisi 5. bölümüyle adeta nefesleri kesti. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği fenomen dizi, herkesi ekran başına topladı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merakla araştırılmaya başlandı.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Yayınlanan yeni bölümleriyle Eşref Rüya dizisini tahtından eden Yeraltı, yeni sezonun büyük bir merakla beklenen dizileri arasındaydı.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Ekran macerasına yeni başlayan Yeraltı dizisi, reytinglerde büyük bir başarı elde ederek kısa sürede en çok izlenen projeler arasına ismini yazdırdı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizinin geçtiğimiz akşam 5. bölümü seyirci karşısına çıktı. Merakla beklenen Yeraltı dizisinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Dizinin sıkı takipçileri ise merakla 6. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisi YouTube’da da büyük ilgi görüyor. Fenomen dizinin 5. bölümü YouTube’da 6 saatte 2 milyon 300 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

YERALTI DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Yeraltı, geçtiğimiz akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Medyapım imzalı iddialı dizi, ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük ses getirmeyi başardı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 5. bölümünde neler olduğu da merak edildi.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, yeni sezonun en iddialı projeleri arasına ismini yazdırıyor. Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 5. bölümüyle adeta nefesleri kesti.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

5. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin son bölümünde; Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda adeta ezber bozdu. Kurşun hedefini şaşırmış olsa da hesap henüz kapanmadı. Caner yakalanırken, Zafer çağrıldı ve herkesin önünde tek bir soru asılı kaldı. “Bu iş burada mı bitecek, yoksa gerçek savaş şimdi mi başlayacak?”

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 5. bölümde neler oldu?

Bozo’nun verdiği karar kanı durdurur gibi görünse de, bazıları bu sakinliği zayıflık olarak okumaya başladı. Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkıştı. Diğer yandan Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalıştı. Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken, bazı kapıları tamamen kapattı. Paşa cephesinde ise patlamaya hazır bir kriz ve perde arkasında kurulan daha büyük bir plan yer aldı. Yeraltı dizisinin son bölümünde bu kez kurşun sadece birini hedef almadı.

