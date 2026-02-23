Menü Kapat
 Selime Albayrak

Devrim Özkan'dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! "Ömrüm"

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı’nda partner olan Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu, birbirlerine kafa karıştıran bir yorumda bulundu. Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına yaptığı yorum dikkat çekti. İşte detaylar…

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”
23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 09:18

Yeraltı dizisinin yıldız isimleri ve , sosyal medya hesaplarında birbirlerine yaptıkları yorumla dikkatleri üzerine çekti. Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı’nda partner olan ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Devrim Özkan’nın rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına yaptığı yorum kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan, bu kez Uraz Kaygılaroğlu’na yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

DEVRİM ÖZKAN’DAN ROL ARKADAŞI URAZ KAYGILAROĞLU’NUN FOTOĞRAFINA KAFALARI KARIŞTIRAN YORUM!

NOW TV ekranlarının yeni dizisi Yeraltı’nda birlikte rol alan Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesaplarından birbirlerine dikkat çeken bir yorumda bulundu. Özkan’dan rol arkadaşı Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

Geçtiğimiz günlerde yine Yeraltı dizisindeki rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile adı aşk dedikodularına çıkan Devrim Özkan’ın, bu kez Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrol oyuncularının birbirlerine yaptıkları yorum kısa sürede gündemine bomba gibi oturdu.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisinin yıldız oyuncuları Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu, dizideki uyumlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekran macerasına yeni başlayan dizi hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

Çarşamba akşamlarının yeni favori dizisi Yeraltı’nın başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesapları üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumla gündem oldu. Devrim Özkan’nın rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

DEVRİM ÖZKAN’IN URAZ KAYGILAROĞLU’NA YAPTIĞI ÖMRÜM YORUMU BÜYÜK SES GETİRDİ!

Ekranların yeni reyting rekortmeni dizisi Yeraltı’nda Ceylan ve Bozo karakteriyle izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu, uyumlarıyla seyirciden tam puan almayı başardı. Dizinin ilk bölümünde Bozo’nun (Uraz Kaygılaroğlu) Ceylan’a (Devrim Özkan) “Ömrüm” kelimesini kullanması özellikle sosyal medyada viral haline geldi.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

Sosyal medyada ve dizinin takipçileri tarafından “Ömrüm” kelimesi sıklıkla kullanılırken, Devrim Özkan’ın Uraz Kaygılaroğlu’nun Instagram paylaşımına bıraktığı samimi yorum adeta gündeme bomba gibi oturdu. Özkan, Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına “Ömrüüüm” şeklinde yorum yaptı.

Devrim Özkan’dan rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafına kafaları karıştıran yorum! “Ömrüm”

Devrim Özkan’ın yorumu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Uraz Kaygılaroğlu’ndan yorum gecikmedi. Kaygılaroğlu, Özkan’ın yorumu karşısında “Ömrüüüüüüm” yorumunda bulundu. İkilinin bu şekilde birbirlerine yorum yapması aşk iddialarını gündeme getirdi. Diğer yandan dizide geçen “Ömrüm” repliğinin viral olmasından dolayı iki oyuncunun birbirlerine yorum yaptıkları da düşünüldü.

