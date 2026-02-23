Menü Kapat
Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

Pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Demet Akalın, bu kez devasa tek taşıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı yüzüğüyle adeta güneşi gölgede bıraktı. İşte detaylar…

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı
’de ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. dünyasının büyük bir ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan Demet Akalın, bu kez devasa tek taşıyla sosyal medyayı salladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizm başkentinde yorgunluk atan Demet Akalın, şehrin kavurucu güneşinin tadını çıkarırken, dev tek taşıyla gündeme de bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı yüzüğüyle adeta güneşi gölgede bıraktı. İşte pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın’ın devası yüzüğü ile verdiği poz…

DEMET AKALIN’IN DEV TEK TAŞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Pop müziğin gözde isimlerinden Demet Akalın, şarkıları ve müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Akalın, bu kez devasa tek taşıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, şimdilerde ailesiyle birlikte Dubai’de tatilin keyfini sürüyor. Ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çeken Akalın, lüks seçimleri ve hayat tarzıyla da magazin gündemine bomba gibi oturuyor.

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla adını sık sık duyuran Demet Akalın, kullandığı pahalı ve lüks markalarla da zaman zaman magazin dünyasını sallıyor. Bu kez dev tek taşıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, yüzüğüyle olay oldu. Dubai tatili sırasında güneşlenirken fotoğraf paylaşan Akalın'ın tek taş yüzüğünün büyüklüğü gündem oldu.

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

DEMET AKALIN YÜZÜĞÜYLE GÜNEŞİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizm başkentinde yorgunluk atan Demet Akalın, şehrin kavurucu güneşinin tadını çıkarırken, dev tek taşıyla gündeme de bomba gibi düştü. Dubai’de ailesiyle birlikte yapan ünlü şarkıcı, şezlongda uzandığı bir kareyi "Istakoz gibi oldum ya" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

Demet Akalın’ın şezlong pozunda asıl dikkatleri çeken parmağındaki dev tektaş yüzük oldu. Ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı karelerle gündem olan ünlü şarkıcı, yüzüğüyle adeta güneşi gölgede bıraktı. Akalın’ın sosyal medyada “Güneşten daha çok parlıyor” yorumları yapılan yüzüğünün büyüklüğü, kısa sürede viral oldu.

Demet Akalın’ın dev tek taşı sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı yüzüğüyle güneşi gölgede bıraktı

Dubai tatilini tüm hızıyla devam eden Demet Akalın, dev tek taş yüzüğüyle magazin gündemine bomba gibi düşerken, paylaşımlarıyla da hala konuşulmaya devam ediyor.

