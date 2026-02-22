Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Hadise'ye Oktay Saral'dan sert tepki! "Türkiye 'yardıma muhtaç' bir ülke değil yardım götüren bir ülkedir "

Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF için çektiği Ramazan yardım videosu tartışma çıkardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise’nin Türkiye’yi Gazze ve Sudan gibi "yardıma muhtaç" ülkelerle aynı kategoride göstermesine sert tepki göstererek, "Bu ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur" dedi.

Şarkıcı ’nin iş birliğiyle hazırladığı ve Ramazan ayında çocuklara çağrısında bulunduğu video, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Videoda 'nin adının bölgeleriyle yan yana geçmesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından "basiretsizlik" olarak yorumlandı.

HADİSE'NİN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Hadise, sosyal medyada paylaşılan videoda Ramazan'ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz.”

Hadise'ye Oktay Saral'dan sert tepki! "Türkiye 'yardıma muhtaç' bir ülke değil yardım götüren bir ülkedir "

OKTAY SARAL: "TÜRKİYE KRİZİN ÖZNESİ DEĞİL, YARDIMIN ELİDİR"

Hadise'nin bu sözlerine sosyal medya üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yapılanın bir iyi niyet göstergesi değil dedi. Saral, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım dağıtan bir güç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede “yardıma muhtaç” ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

https://x.com/oktay_saral/status/2025519240007016959

