Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hadise bağış  videosuyla tepki çekti! Vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyenler oldu

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu  olarak anılan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için hazırlanan yardım çağrısı videosunda Türkiye’yi  insani krizlerin yaşandığı ülkelerle bir tuttu. Videonun yayınlanmasından kısa süre sonra şarkıcıya tepkiler büyürken, yapılan eleştirilerde Türkiye’nin yardım alan değil yardım eden bir ülke olduğuna dikkat çekildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 17:11

2022 yılında UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak seçilen şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

TÜRKİYE'Yİ AYNI KEFEYE KOYMASI TEPKİ TOPLADI

Hadise yer aldığı videoda "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullandı. Ancak bu sözler sosyal medyada büyük bir tepki ile karşılandı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına sessiz kalmadı. Kısa sürede sayısı artan eleştirilerde, Hadise'nin videosunda Türkiye’nin 'Yardıma muhtaç bir ülke' gibi yansıtıldığına dikkat çekildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini, ünlü şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması yönündeki radikal çağrılara kadar taşıdı.

Hadise bağış  videosuyla tepki çekti! Vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyenler oldu

ESKİ RÖPORTAJI GÜNDEME GELDİ

Birçok kullanıcı, Hadise'nin yıllar önce Belçika basınına verdiği röportajda kullandığı; "Ben, Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim" şeklindeki sözlerini yeniden gündeme getirerek "Buna rağmen Türkiye'de yaşıyor" şeklinde yorumda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.