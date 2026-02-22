Hadise bağış  videosuyla tepki çekti! Vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyenler oldu

2022 yılında UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak seçilen şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

TÜRKİYE'Yİ AYNI KEFEYE KOYMASI TEPKİ TOPLADI

Hadise yer aldığı videoda "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullandı. Ancak bu sözler sosyal medyada büyük bir tepki ile karşılandı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına sessiz kalmadı. Kısa sürede sayısı artan eleştirilerde, Hadise'nin videosunda Türkiye’nin 'Yardıma muhtaç bir ülke' gibi yansıtıldığına dikkat çekildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini, ünlü şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması yönündeki radikal çağrılara kadar taşıdı.

ESKİ RÖPORTAJI GÜNDEME GELDİ

Birçok kullanıcı, Hadise'nin yıllar önce Belçika basınına verdiği röportajda kullandığı; "Ben, Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim" şeklindeki sözlerini yeniden gündeme getirerek "Buna rağmen Türkiye'de yaşıyor" şeklinde yorumda bulundu.