Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen bir çok başarılı projede yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun adını ilk olarak Kardeşlerin dizisinde canlandırdığı Asiye Eren karakteri ile geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyuncu son olarak da başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÖZLERİ ÖZEL HAYATINA ÇEVİRDİ

Bugüne kadar mesleği ile gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özel hayatıyla ilgili de konuşulmaya başlandı.

Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaptığı sosyal medya paylaşımında yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları beyaz kalp emojisiyle yayımladı. Söz konusu fotoğraflar; güzel oyuncunun hayranları tarafından "Aşkını ilan etti" şeklinde yorumlandı.