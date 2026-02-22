Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Bir Gece Masalı dizisinin güzel başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, bu sefer özel hayatıyla konuşuluyor. Genç oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak uyandırırken,  gözler Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisine çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 16:21

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen bir çok başarılı projede yer alan adını ilk olarak Kardeşlerin dizisinde canlandırdığı Asiye Eren karakteri ile geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyuncu son olarak da başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÖZLERİ ÖZEL HAYATINA ÇEVİRDİ

Bugüne kadar mesleği ile gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özel hayatıyla ilgili de konuşulmaya başlandı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un sevgilisi merak konusu oldu! Paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaptığı sosyal medya paylaşımında yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları beyaz kalp emojisiyle yayımladı. Söz konusu fotoğraflar; güzel oyuncunun hayranları tarafından "Aşkını ilan etti" şeklinde yorumlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sette şiddet iddiaları var, biz hala magazinsel olayları konuşuyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi
ETİKETLER
#su burcu yazgı coşkun
#kardeşlerim
#Özel Hayat
#Bir Gece Masalı
#Asiye Eren
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.