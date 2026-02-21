Menü Kapat
Cennet Mahallesi dizisinin Aliş'i Seyit Karabulut'un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

Bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakteriyle hafızalara kazınan Seyit Karabulut’un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Eski çocuk oyuncu bir enstrümancından darbuka alırken görüntülendi. İşte detaylar…

Seyit Karabulut, yayınlandığı döneme damga vuran dizisinde ‘Aliş’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Fenomen dizide çocuk oyuncu olarak boy gösteren Seyit Karabulut, zaman zaman sosyal medyada şaşırtan değişimleriyle gündeme geliyor. Şimdilerde sosyal medyada yeniden gündem olan Seyit Karabulut, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Eski çocuk oyuncu bir enstrümancından darbuka alırken görüntülendi. İşte Seyit Karabulut’un son hali…

CENNET MAHALLESİ DİZİSİNİN ALİŞ’İ SEYİT KARABULUT’UN SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Cennet Mahallesi dizisinde rol aldığı ‘Aliş’ karakteriyle hafızalara kazınan Seyit Karabulut, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Zaman zaman sosyal medyada şaşırtan değişimleriyle gündeme gelen Karabulut, bu kez ağızları açık bıraktı. Eski çocuk oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

2004-2007 yılları arasında Show TV'de izleyici karşısına çıkan, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Cennet Mahallesi dizisinde ‘Aliş’ karakteriyle hafızalara kazınan Seyit Karabulut, fenomen projenin sevilen isimleri arasındaydı.

Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

Cennet Mahallesi dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Seyit Karabulut, 3 sezon boyunca Aliş karakterini oynamıştı. Ferhat'ın kardeşi Aliş olarak hafızlara kazınan Karabulut, oyunculuk kariyerini Cennet Mahallesi dizisiyle sınırlı tutmuştu. Fenomen dizinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren Karabulut, zaman zaman şaşırtan değişimiyle magazin gündemine oturmuştu.

Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

Cennet Mahallesi dizisiyle ünlenen Seyit Karabulut’un son hali yeniden gündem oldu. Gün geçtikçe git gide değişen Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi. Ünlü isim sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

SEYİT KARABULUT DARBUKA ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ!

Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen Seyit Karabulut, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediliyor. Zaman zaman sosyal medyada çeşitli videolarla gündeme gelen Karabulut, özellikle değişimiyle de çok konuşuluyor.

Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut’un son hali şaşkına çevirdi! Eski çocuk oyuncu darbuka alırken görüntülendi

Cennet Mahallesi dizisinde ailesiyle birlikte darbuka çalarak geçimini sağlayan Aliş rolünde ekranlara gelen Seyit Karabulut, bir enstrümancından darbuka alırken görüntülendi. İşletme sahibi eski çocuk oyuncuyu “Cennet Mahallesi’ndeki Seyit kardeşim de bizi tercih etti. Hayırlı olsun.” sözleriyle paylaştı. Karabulut’un o anları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

