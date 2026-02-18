Menü Kapat
Magazin


 Arzu Akçay

Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si Şeyla Halis, ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun son haliyle şaşırttı! İşte detaylar…

Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan , zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Küçükten büyüğe herkesin gülerek izlediği Cennet Mahallesi, konusu kadar oyuncularıyla da çokça konuşuluyor. Öyle ki dizi de Menekşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Şeyla Halis’in son hali ortaya çıktı. Oyunculuğu ile adından söz ettiren Şeyla Halis, ortaya çıkmasıyla gündeminde de yer aldı. İşte Şeyla Halis’in son hali…

CENNET MAHALLESİ’NİN MENEKŞE’Sİ ŞEYLA HALİS ORTAYA ÇIKTI!

Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi gören Cennet Mahallesi dizisi, küçükten büyüğe herkesin eğlenerek izlediği yapımlar arasında yer alıyor. İlk kez 2004 ve 2007 yılları arasında Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Cennet Mahallesi konusu kadar oyuncularıyla oldukça popülerdi.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Oyuncular arasında Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Dizi iki roman ailenin arasında geçen olayları ekranlara getirirken, eğlenceli anlar ile de izleyenleri güldürmeyi başarıyordu.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Dizi de Alişan’ın Ferhat, Çağla Şikel’in Sultan karakterlerini oynarken ünlü isim Şeyla Halis ise Menekşe karakteriyle ekranlara geliyordu. Başarılı Şeyla Halis, oynadığı her karakterle dikkatleri üzerine çekse de Cennet Mahallesi’ndeki rolüyle hafızalara kazınan isimlerden biri oldu.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Sadece televizyon ekranlarında değil tiyatro alanında da kendini kanıtlayan Şeyla Halis, şimdilerde son haliyle ortaya çıktı. Sevenleri ve hayranları tarafından merakla takip edilen Şeyla Halis, geçtiğimiz yıllarda da verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

22 yıl önce ekranlara Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe karakteriyle gelen Şeyla Halis, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 13 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Şeyla Halis, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan Şeyla Halis, Daha sonra Dormen Tiyatrosu’nda Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarından görev aldı. 99 yılından itibaren şimdilerde ekranlarda yer alan Şeyla Halis, pek çok dizi ve sinema yapımlarında oynadı.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Şimdilerde son haliyle oldukça şaşırtan Şeyla Halis, dikkatleri üzerine çekti. Tiyatro alanında daha çok aktif rol alan Halis, sevilerek takip edilen oyuncular arasında yer alarak magazin gündemine geliyor.

