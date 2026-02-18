Cennet Mahallesi’nin Menekşe’si Şeyla Halis ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Küçükten büyüğe herkesin gülerek izlediği Cennet Mahallesi, konusu kadar oyuncularıyla da çokça konuşuluyor. Öyle ki dizi de Menekşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Şeyla Halis’in son hali ortaya çıktı. Oyunculuğu ile adından söz ettiren Şeyla Halis, ortaya çıkmasıyla magazin gündeminde de yer aldı. İşte Şeyla Halis’in son hali…

CENNET MAHALLESİ’NİN MENEKŞE’Sİ ŞEYLA HALİS ORTAYA ÇIKTI!

Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi gören Cennet Mahallesi dizisi, küçükten büyüğe herkesin eğlenerek izlediği yapımlar arasında yer alıyor. İlk kez 2004 ve 2007 yılları arasında Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Cennet Mahallesi konusu kadar oyuncularıyla oldukça popülerdi.

Oyuncular arasında Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Dizi iki roman ailenin arasında geçen olayları ekranlara getirirken, eğlenceli anlar ile de izleyenleri güldürmeyi başarıyordu.

Dizi de Alişan’ın Ferhat, Çağla Şikel’in Sultan karakterlerini oynarken ünlü isim Şeyla Halis ise Menekşe karakteriyle ekranlara geliyordu. Başarılı oyuncu Şeyla Halis, oynadığı her karakterle dikkatleri üzerine çekse de Cennet Mahallesi’ndeki rolüyle hafızalara kazınan isimlerden biri oldu.

Sadece televizyon ekranlarında değil tiyatro alanında da kendini kanıtlayan Şeyla Halis, şimdilerde son haliyle ortaya çıktı. Sevenleri ve hayranları tarafından merakla takip edilen Şeyla Halis, geçtiğimiz yıllarda da verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

22 yıl önce ekranlara Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe karakteriyle gelen Şeyla Halis, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 13 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Şeyla Halis, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan Şeyla Halis, Daha sonra Dormen Tiyatrosu’nda Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarından görev aldı. 99 yılından itibaren şimdilerde ekranlarda yer alan Şeyla Halis, pek çok dizi ve sinema yapımlarında oynadı.

Şimdilerde son haliyle oldukça şaşırtan Şeyla Halis, dikkatleri üzerine çekti. Tiyatro alanında daha çok aktif rol alan Halis, sevilerek takip edilen oyuncular arasında yer alarak magazin gündemine geliyor.