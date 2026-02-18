Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi

Fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile evlendi. Her yaptığı olay olan Kadir Ezildi son olarak eşi Gamze Ezildi ile katıldığı düğünde dikkatleri üzerine çekti. Gamze Ezildi'nin belirgin karnı dikkat çekerken, "Hamile mi?" soruları sorulmaya başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
14:37
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
14:37

ile Gamze Türkmen 5 Mayıs 2025 tarihinde evlendi. Görkemli bir törenle evlenen Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen hafta sonu katıldıkları düğünde yoğun ilgiyle karşılaştı. Gamze Ezildi'nin beliren karnı ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.

KADİR EZİLDİ'NİN EŞİ GAMZE EZİLDİ HAMİLE Mİ?

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Kadir Ezildi'nin son günlerde eşi Gamze Ezildi'yi paylaşmaması "Acaba hamile mi?" sorularının sorulmasına neden oldu.

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi

Son olarak katıldıkları düğünde yoğun ilgiyle karşılaşan Kadir Ezildi ve Gamze Ezildi çifti konuklarla tek tek ilgilendi. Gamze Ezildi'nin belirgin karnı ise "Hamile" iddialarını güçlendirdi. Konuyla ilgili Kadir Ezildi'nin herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi

KADİR EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1995 Konya doğumlu Kadir Ezildi, tv programı sunucusu, sosyal medya fenomeni. Ezildi, çalışma hayatına özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başladı. Adını ilk olarak sosyal medya fenomeni olarak duyurdu. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olduktan sonra televizyon ekranlarında da yer almıştır.

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi
ETİKETLER
#düğün
#kadir ezildi
#Ünlü Çift
#Hamilelik Iddiaları
#Gamze Ezildi
#Magazin
