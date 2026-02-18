Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen 5 Mayıs 2025 tarihinde evlendi. Görkemli bir törenle evlenen Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen hafta sonu katıldıkları düğünde yoğun ilgiyle karşılaştı. Gamze Ezildi'nin beliren karnı ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.

KADİR EZİLDİ'NİN EŞİ GAMZE EZİLDİ HAMİLE Mİ?

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Kadir Ezildi'nin son günlerde eşi Gamze Ezildi'yi paylaşmaması "Acaba hamile mi?" sorularının sorulmasına neden oldu.

Son olarak katıldıkları düğünde yoğun ilgiyle karşılaşan Kadir Ezildi ve Gamze Ezildi çifti konuklarla tek tek ilgilendi. Gamze Ezildi'nin belirgin karnı ise "Hamile" iddialarını güçlendirdi. Konuyla ilgili Kadir Ezildi'nin herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

KADİR EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1995 Konya doğumlu Kadir Ezildi, tv programı sunucusu, sosyal medya fenomeni. Ezildi, çalışma hayatına özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başladı. Adını ilk olarak sosyal medya fenomeni olarak duyurdu. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olduktan sonra televizyon ekranlarında da yer almıştır.