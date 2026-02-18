Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı

Transformers'ın sevilen oyuncusu Shia LaBeouf karıştığı kavgada birden fazla kişi tarafından darp edildi. Olayın ardından Shia LaBeouf ve kavga ettiği kişiler polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:35

TMZ'nin haberine göre; Fury, Kuyu, Hayallerin peşinde gibi filmlerle tanınan Shia LaBeouf, 'ta kavgaya karıştı. Birden fazla kişi tarafından edilen Shia LaBeouf olay sonrası tutuklandı.

SHIA LABEOUF KARIŞTIĞI KAVGADA FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

Salı gecesi gece yarısından hemen sonra Fransız Mahallesi'nde meydana geldiği iddia edilen kavganın ardından çekilen video görüntülerini ele geçirdi.

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı

Bir görgü tanığı TMZ'ye şunları söyledi: "Shia, bilinmeyen bir nedenle bar çalışanları tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bir kavgaya karıştı. Ardından Shia, bir blok öteye yürüdü, ancak daha sonra barın önüne geri döndü ve olay yerine gelen sağlık görevlileri Shia'ya müdahale etti." dedi.

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı

SHIA LABEOUF TUTUKLANDI

Görüntülerimizde Shia'nın, çok fazla yara almamış bir şekilde, acil sağlık hizmetleri çalışanlarıyla sohbet ederken tıbbi yardım aldığı görülüyor. Başka bir fotoğrafçı ise Shia'yı, ışıkları yanıp sönen park halindeki bir ambulansa bindirildikten sonra görüntüledi. Mahkeme kayıtlarına göre, Shia tutuklandı ve iki ayrı darp suçlamasıyla karşı karşıya.

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı

SHIA LABEOUF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Haziran 1986 doğumlu Shia Saide LaBeouf, Amerikalı film oyuncusudur. Constantine, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleri ile tanınır.

Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı
ETİKETLER
#kavga
#darp
#new orleans
#Tutuklandı
#Shia Labeouf
#Magazin
