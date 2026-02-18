Shia LaBeouf ettiği kavga sonrası tutuklandı

TMZ'nin haberine göre; Fury, Kuyu, Hayallerin peşinde gibi filmlerle tanınan Shia LaBeouf, New Orleans'ta kavgaya karıştı. Birden fazla kişi tarafından darp edilen Shia LaBeouf olay sonrası tutuklandı.

SHIA LABEOUF KARIŞTIĞI KAVGADA FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

Salı gecesi gece yarısından hemen sonra Fransız Mahallesi'nde meydana geldiği iddia edilen kavganın ardından çekilen video görüntülerini ele geçirdi.

Bir görgü tanığı TMZ'ye şunları söyledi: "Shia, bilinmeyen bir nedenle bar çalışanları tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bir kavgaya karıştı. Ardından Shia, bir blok öteye yürüdü, ancak daha sonra barın önüne geri döndü ve olay yerine gelen sağlık görevlileri Shia'ya müdahale etti." dedi.

SHIA LABEOUF TUTUKLANDI

Görüntülerimizde Shia'nın, çok fazla yara almamış bir şekilde, acil sağlık hizmetleri çalışanlarıyla sohbet ederken tıbbi yardım aldığı görülüyor. Başka bir fotoğrafçı ise Shia'yı, ışıkları yanıp sönen park halindeki bir ambulansa bindirildikten sonra görüntüledi. Mahkeme kayıtlarına göre, Shia tutuklandı ve iki ayrı darp suçlamasıyla karşı karşıya.

SHIA LABEOUF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Haziran 1986 doğumlu Shia Saide LaBeouf, Amerikalı film oyuncusudur. Constantine, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleri ile tanınır.